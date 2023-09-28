Пермякам расскажут, как создать органы человека из водорослей

На новом шоу пермяков научат печать внутренние органы на 3D-принтере

Внутренние органы человека научились печатать на 3D-принтере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми состоится научное шоу «Реальная кафедра», где ученые расскажут о своей работе. Одной из тем станет создание человеческих органов из бурых водорослей. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, о новом применении 3D-принтера расскажет Андрей Абрамов из Российского химико-технологического университета.

«Андрей Абрамов выступит со стендап-монологом „Напечатай меня, если сможешь“. Ассистент кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ им. Менделеева научит всех печатать внутренние органы человека с помощью 3D-принтера и бурых водорослей», — пояснили в пресс-службе шоу.

«Реальная кафедра» пройдет в Пермском дворце молодежи 6 октября. Шоу станет финальным событием «Недели фотоники», мероприятия которой ожидают пермяков с 29 сентября по 6 октября. Вход на лекции молодых ученых бесплатный, но требуется регистрация на сайте «Недели фотоники».