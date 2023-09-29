Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и холода

В Свердловскую область 30 сентября придут дожди, а ночью на 1 октября температура может достигнуть отрицательных значений. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, преимущественно небольшие, по северу — до умеренных. Ночь на воскресенье [1 октября] ожидается холодной, особенно по востоку области, где ночные температуры могут достичь отрицательных значений», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области днем 30 сентября максимальная температура будет от 8 до 13 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем будет от 10 до 12 градусов тепла.
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