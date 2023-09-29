Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и холода

30 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 30 сентября ожидается небольшой дождь, считает Алексей Пулин Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловскую область 30 сентября придут дожди, а ночью на 1 октября температура может достигнуть отрицательных значений. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, преимущественно небольшие, по северу — до умеренных. Ночь на воскресенье [1 октября] ожидается холодной, особенно по востоку области, где ночные температуры могут достичь отрицательных значений», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 30 сентября максимальная температура будет от 8 до 13 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем будет от 10 до 12 градусов тепла.

В Свердловскую область 30 сентября придут дожди, а ночью на 1 октября температура может достигнуть отрицательных значений. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, преимущественно небольшие, по северу — до умеренных. Ночь на воскресенье [1 октября] ожидается холодной, особенно по востоку области, где ночные температуры могут достичь отрицательных значений», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 30 сентября максимальная температура будет от 8 до 13 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем будет от 10 до 12 градусов тепла.