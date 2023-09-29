29 сентября 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и холода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт. Екатеринбург, непогода, осень, дождь в городе
В Екатеринбурге 30 сентября ожидается небольшой дождь, считает Алексей Пулин Фото:

В Свердловскую область 30 сентября придут дожди, а ночью на 1 октября температура может достигнуть отрицательных значений. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, преимущественно небольшие, по северу — до умеренных. Ночь на воскресенье [1 октября] ожидается холодной, особенно по востоку области, где ночные температуры могут достичь отрицательных значений», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области днем 30 сентября максимальная температура будет от 8 до 13 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем будет от 10 до 12 градусов тепла.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область 30 сентября придут дожди, а ночью на 1 октября температура может достигнуть отрицательных значений. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, преимущественно небольшие, по северу — до умеренных. Ночь на воскресенье [1 октября] ожидается холодной, особенно по востоку области, где ночные температуры могут достичь отрицательных значений», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 30 сентября максимальная температура будет от 8 до 13 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем будет от 10 до 12 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...