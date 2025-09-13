В Екатеринбурге трамвай переехал ногу 84-летнему мужчине

В Екатеринбурге 13 сентября на улице Халтурина, 37а мужчина упал на трамвайные рельсы, и состав наехал на его ногу. 84-летнего пострадавшего госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция города.
«Водитель трамвая, двигаясь по маршруту номер 19, при начале движения от остановки, не убедился в том что все пассажиры вышли из салона и продолжил движение, вследствие чего произошло падение пассажира на рельсы с последующим наездом на него. В результате ДТП пострадал мужчина 1940 года рождения, с травмой ноги доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.
Инцидент произошел, когда водитель трамвая — женщина 1979 года рождения со стажем работы 12 лет — начала движение от остановки, не убедившись, что все пассажиры покинули салон. В результате один из пассажиров не успел выйти и упал на рельсы. В результате инцидента пострадавшему была ампутирована нога, сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
