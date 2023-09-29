29 сентября 2023

Девять снарядов РСЗО «Ураган» сбиты над Белгородской областью

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Армия России не дала Киеву нанести удар по Белгородской области, передает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Отмечается, что снаряды были запущены из РСЗО «Ураган», атака была отражена в 3:45 по мск. Максимальная дальность стрельбы «Урагана» составляет 55 километров.

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Системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Отмечается, что снаряды были запущены из РСЗО «Ураган», атака была отражена в 3:45 по мск. Максимальная дальность стрельбы «Урагана» составляет 55 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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