Девять снарядов РСЗО «Ураган» сбиты над Белгородской областью

30 сентября 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Армия России не дала Киеву нанести удар по Белгородской области, передает Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — передает Минобороны в своем telegram-канале . Отмечается, что снаряды были запущены из РСЗО «Ураган», атака была отражена в 3:45 по мск. Максимальная дальность стрельбы «Урагана» составляет 55 километров.

Системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Отмечается, что снаряды были запущены из РСЗО «Ураган», атака была отражена в 3:45 по мск. Максимальная дальность стрельбы «Урагана» составляет 55 километров.