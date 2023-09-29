Девять снарядов РСЗО «Ураган» сбиты над Белгородской областью

Армия России не дала Киеву нанести удар по Белгородской области, передает Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — передает Минобороны в своем
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