Мошенники нашли способ развода на деньги клиентов автомастерских в ХМАО

Аферисты ищут будущих жертв в автомастерских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники нашли новый способ развода на деньги жителей ХМАО. В прицел злоумышленников попали клиенты автомастерских. О новом способе обмана URA.RU сообщил сотрудник автосервиса на условиях анонимности.

«Я менеджер в мастерской по замене автостекла. На днях мне позвонила неизвестная и сообщила, что готова оплатить заказ мужа. Но тут же начала объяснять, что не знает, какую машину муж поставил на ремонт, так как в семье у них их несколько, и попросила назвать марки автомобилей, находящихся в боксах. Я начал перечислять. Сначала шли две недорогие легковушки, а потом внедорожник, и собеседница тут же остановила меня на нем, сказав, что это их машина. После чего узнала сумму долга и еще уточнила номер, который муж оставил для связи с салоном. После этого сказала, что сейчас приедет для оплаты, и повесила трубку», — сообщила жительница.

Спустя несколько минут после разговора с якобы супругой клиента менеджер решил уточнить информацию и связался непосредственно с самим заказчиком. «Когда я ему позвонил и назвался менеджером автосалона, то мужчина начал говорить, что через несколько минут оплатит счет и переведет деньги по указанным реквизитам. Оказалось, что буквально несколько минут назад ему звонила девушка от имени нашего салона и просила оплатить счет за замену стекла», — добавила собеседница.

В итоге деньги клиент сохранил. А за замену стекла рассчитался в мастерской. В полиции Сургута журналисту URA.RU сообщили, что к ним уже поступало несколько заявлений с аналогичной схемой развода, но по всем был отказ в возбуждении уголовного дела, так как не было ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены ХМАО столкнулись с новой мошеннической схемой. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств.