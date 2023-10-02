Свердловский завод провалил проверку Росприроднадзора

02 октября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

«Уралхимпласт» игнорирует требования Росприроднадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод «Уралхимпласт» (Нижний Тагил, Свердловская область) провалил проверку Росприроднадзора. Ведомство обнаружило на предприятии более десятка нарушений. Свердловский Росприроднадзор провел проверку на «Уралхимпласте». По данным пресс-службы экологического ведомства, по ее итогам специалисты выявили 11 нарушений законодательства. В частности, на предприятии недостоверно провели инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ, осуществляли выбросы загрязняющих веществ с нарушениями, не проводили мероприятий по сокращению выбросов. Также установлено наличие значительных превышений нормативов предельно допустимых выбросов по фенолу, формальдегиду и взвешенным веществам. Получить оперативно комментарий на предприятии не удалось. «Уралхимпласт» производит широкий ассортимент синтетических смол, свыше 96% акций предприятия принадлежит UCP Chemicals AG (Австрия). Нижний Тагил является участником нацпроекта «Чистый воздух», по которому в городе к 2024 году должны быть снижены выбросы на 20% относительно уровня 2017 года. Мэр Владислав Пинаев заявил, что власти будут добиваться достижения обозначенных показателей.

Завод «Уралхимпласт» (Нижний Тагил, Свердловская область) провалил проверку Росприроднадзора. Ведомство обнаружило на предприятии более десятка нарушений. Свердловский Росприроднадзор провел проверку на «Уралхимпласте». По данным пресс-службы экологического ведомства, по ее итогам специалисты выявили 11 нарушений законодательства. В частности, на предприятии недостоверно провели инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ, осуществляли выбросы загрязняющих веществ с нарушениями, не проводили мероприятий по сокращению выбросов. Также установлено наличие значительных превышений нормативов предельно допустимых выбросов по фенолу, формальдегиду и взвешенным веществам. Получить оперативно комментарий на предприятии не удалось. «Уралхимпласт» производит широкий ассортимент синтетических смол, свыше 96% акций предприятия принадлежит UCP Chemicals AG (Австрия). Нижний Тагил является участником нацпроекта «Чистый воздух», по которому в городе к 2024 году должны быть снижены выбросы на 20% относительно уровня 2017 года. Мэр Владислав Пинаев заявил, что власти будут добиваться достижения обозначенных показателей.