Свердловский завод провалил проверку Росприроднадзора

Завод «Уралхимпласт» (Нижний Тагил, Свердловская область) провалил проверку Росприроднадзора. Ведомство обнаружило на предприятии более десятка нарушений.
Свердловский Росприроднадзор провел проверку на «Уралхимпласте». По данным пресс-службы экологического ведомства, по ее итогам специалисты выявили 11 нарушений законодательства. В частности, на предприятии недостоверно провели инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ, осуществляли выбросы загрязняющих веществ с нарушениями, не проводили мероприятий по сокращению выбросов.
Также установлено наличие значительных превышений нормативов предельно допустимых выбросов по фенолу, формальдегиду и взвешенным веществам. Получить оперативно комментарий на предприятии не удалось.
«Уралхимпласт» производит широкий ассортимент синтетических смол, свыше 96% акций предприятия принадлежит UCP Chemicals AG (Австрия). Нижний Тагил является участником нацпроекта «Чистый воздух», по которому в городе к 2024 году должны быть снижены выбросы на 20% относительно уровня 2017 года. Мэр Владислав Пинаев заявил, что власти будут добиваться достижения обозначенных показателей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.