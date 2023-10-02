Топ-100 богатейших людей ХМАО возглавил владелец нефтесервисной компании

Сверхбогатые не попали в рейтинг аналитиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Топ самых богатых людей ХМАО возглавил владелец крупнейшей нефтесервисной компании ООО «Аргос» Равиль Салихов. Компания позиционирует себя как лидера в отрасли обслуживания скважин.

«Выручка за 2022 год — 32 миллиарда рублей. Чистая прибыль — 3,7 млрд. Чистые активы — 5,7 млрд рублей. По-прежнему главной ведущей компанией местного олигарха является ООО „АРГОС“. Предприятие создали в 2005 году в результате выделения непрофильных активов из компании „ЛУКОЙЛ-Бурения“, которая занималась скважинами для первой частной нефтяной компании России», — указано в исследовании интернет-издания «Муксун.fm».

Второю строчку занял Виктор Сарапин с выручкой в 17 млрд рублей и чистым доходом в 2,6 миллиарда. «Удачно 2022 год завершился для владельца и директора одной из самых крупных югорских фирм по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники — „Ремэкс“. Как и в прошлом году, Сарапин в рейтинге самых богатых людей ХМАО занимает скромное второе место, несмотря на то, что смог увеличить выручку и чистую прибыль почти вдвое, а также неплохо нарастить чистые активы», — указано в исследовании.

Последнюю строчку рейтинга занял новичок из Нефтеюганска Юрий Рещиков. Он владеет компанией «Специализированный застройщик «ДОМ», которая занимается разработкой стройпроектов и также продажей недвижимости. Выручка по итогам года составила 18,1 млн рублей, а прибыль — 410 тысяч. Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов не вошел в рейтинг как слишком богатый.

Ранее URA.RU сообщало, что дочь и супруга нефтяных генералов из ХМАО вошли в рейтинг Forbes. Жена бывшего экс-президента «Лукойла» Лариса Алекперова и дочь совладельца нефтяной компании Екатерина Федун вошли в список самых богатых женщин РФ.