В Сургуте ученики гимназии имени Салманова собирают подписи в поддержку уволившегося после обвинений в пропаганде ЛГБТ преподавателя математики и музыки М. Скриншот документа разместила мать педагога на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Спасибо вам за такую поддержку, родители и ваши дети! Вы смелые, честные и справедливые! Пусть ваши детки вырастут достойными людьми нашей страны!» — подписала скриншоты мать М.
В тексте родители требуют вернуть педагога в гимназию и принести ему извинения. В редакцию URA.RU также направлены копии открытого письма учеников. Всего документ подписали 86 детей, большинство из 7-х и 8-х классов — в этих параллелях М. преподавал математику, геометрию, статистику и музыку.
Корреспондент агентства направил запрос о реакции департамента образования Сургута на поддержку учителя. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что родители учеников гимназии имени Салманова выступили в поддержку уволенного педагога. Он принял решение покинуть пост, когда на него на имя директора была направлена анонимная жалоба, обвиняющая учителя в пропаганде ЛГБТ и ношении женской одежды.
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