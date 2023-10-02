02 октября 2023

Ученики ХМАО собрали подписи в поддержку учителя, обвиненного в пропаганде ЛГБТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган , чиновники, подпись документов, депутаты
Ученики педагога, обвиненного в пропаганде ЛГБТ, собрали подписи в его поддержку Фото:

В Сургуте ученики гимназии имени Салманова собирают подписи в поддержку уволившегося после обвинений в пропаганде ЛГБТ преподавателя математики и музыки М. Скриншот документа разместила мать педагога на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Спасибо вам за такую поддержку, родители и ваши дети! Вы смелые, честные и справедливые! Пусть ваши детки вырастут достойными людьми нашей страны!» — подписала скриншоты мать М.

В тексте родители требуют вернуть педагога в гимназию и принести ему извинения. В редакцию URA.RU также направлены копии открытого письма учеников. Всего документ подписали 86 детей, большинство из 7-х и 8-х классов — в этих параллелях М. преподавал математику, геометрию, статистику и музыку.

Корреспондент агентства направил запрос о реакции департамента образования Сургута на поддержку учителя. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что родители учеников гимназии имени Салманова выступили в поддержку уволенного педагога. Он принял решение покинуть пост, когда на него на имя директора была направлена анонимная жалоба, обвиняющая учителя в пропаганде ЛГБТ и ношении женской одежды.

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В Сургуте ученики гимназии имени Салманова собирают подписи в поддержку уволившегося после обвинений в пропаганде ЛГБТ преподавателя математики и музыки М. Скриншот документа разместила мать педагога на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Спасибо вам за такую поддержку, родители и ваши дети! Вы смелые, честные и справедливые! Пусть ваши детки вырастут достойными людьми нашей страны!» — подписала скриншоты мать М. В тексте родители требуют вернуть педагога в гимназию и принести ему извинения. В редакцию URA.RU также направлены копии открытого письма учеников. Всего документ подписали 86 детей, большинство из 7-х и 8-х классов — в этих параллелях М. преподавал математику, геометрию, статистику и музыку. Корреспондент агентства направил запрос о реакции департамента образования Сургута на поддержку учителя. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что родители учеников гимназии имени Салманова выступили в поддержку уволенного педагога. Он принял решение покинуть пост, когда на него на имя директора была направлена анонимная жалоба, обвиняющая учителя в пропаганде ЛГБТ и ношении женской одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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