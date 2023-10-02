Ученики ХМАО собрали подписи в поддержку учителя, обвиненного в пропаганде ЛГБТ. Фото

03 октября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Ученики педагога, обвиненного в пропаганде ЛГБТ, собрали подписи в его поддержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте ученики гимназии имени Салманова собирают подписи в поддержку уволившегося после обвинений в пропаганде ЛГБТ преподавателя математики и музыки М. Скриншот документа разместила мать педагога на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Спасибо вам за такую поддержку, родители и ваши дети! Вы смелые, честные и справедливые! Пусть ваши детки вырастут достойными людьми нашей страны!» — подписала скриншоты мать М. В тексте родители требуют вернуть педагога в гимназию и принести ему извинения. В редакцию URA.RU также направлены копии открытого письма учеников. Всего документ подписали 86 детей, большинство из 7-х и 8-х классов — в этих параллелях М. преподавал математику, геометрию, статистику и музыку. Корреспондент агентства направил запрос о реакции департамента образования Сургута на поддержку учителя. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что родители учеников гимназии имени Салманова выступили в поддержку уволенного педагога. Он принял решение покинуть пост, когда на него на имя директора была направлена анонимная жалоба, обвиняющая учителя в пропаганде ЛГБТ и ношении женской одежды.

В Сургуте ученики гимназии имени Салманова собирают подписи в поддержку уволившегося после обвинений в пропаганде ЛГБТ преподавателя математики и музыки М. Скриншот документа разместила мать педагога на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Спасибо вам за такую поддержку, родители и ваши дети! Вы смелые, честные и справедливые! Пусть ваши детки вырастут достойными людьми нашей страны!» — подписала скриншоты мать М. В тексте родители требуют вернуть педагога в гимназию и принести ему извинения. В редакцию URA.RU также направлены копии открытого письма учеников. Всего документ подписали 86 детей, большинство из 7-х и 8-х классов — в этих параллелях М. преподавал математику, геометрию, статистику и музыку. Корреспондент агентства направил запрос о реакции департамента образования Сургута на поддержку учителя. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что родители учеников гимназии имени Салманова выступили в поддержку уволенного педагога. Он принял решение покинуть пост, когда на него на имя директора была направлена анонимная жалоба, обвиняющая учителя в пропаганде ЛГБТ и ношении женской одежды.