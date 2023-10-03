В «Сургутнефтегазе» сотрудников заставляют носить маски

Сотрудников Управления эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) «Сургутнефтегаза» заставляют носить на работе маски. В пресс-службе предприятия пояснили, что мера безопасности обусловлена спецификой работы подразделения.
«Требование к персоналу УЭЗиС оправданно: сотрудники обслуживают офисы, общежития, производственные здания „Сургутнефтегаза“, ежедневно контактируют со множеством людей, поэтому больше подвержены риску заражения сезонными простудными заболеваниями. На другие подразделения эти требования пока не распространяются», — объяснили в пресс-службе.
Представитель «Сургутнефтегаза» рассказал, что в ближайшее время ужесточение противоэпидемиологических мер не планируется. Решение руководства о ношении маски на рабочем месте зависит от эпидемситуации, рекомендаций Роспотребнадзора, решений окружных и федеральных властей.
Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» ужесточают антиковидные меры. При входе в офисы измеряют температуру, следят за дезинфекцией рук, а также изолируют сотрудников с симптомами простуды.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.