03 октября 2023

В «Сургутнефтегазе» сотрудников заставляют носить маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, нефтяник, человек в маске, рабочий, сургутнефтегаз
В «Сургутнефтегазе» маски на рабочем месте носят сотрудники УЭЗиС Фото:

Сотрудников Управления эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) «Сургутнефтегаза» заставляют носить на работе маски. В пресс-службе предприятия пояснили, что мера безопасности обусловлена спецификой работы подразделения.

«Требование к персоналу УЭЗиС оправданно: сотрудники обслуживают офисы, общежития, производственные здания „Сургутнефтегаза“, ежедневно контактируют со множеством людей, поэтому больше подвержены риску заражения сезонными простудными заболеваниями. На другие подразделения эти требования пока не распространяются», — объяснили в пресс-службе.

Представитель «Сургутнефтегаза» рассказал, что в ближайшее время ужесточение противоэпидемиологических мер не планируется. Решение руководства о ношении маски на рабочем месте зависит от эпидемситуации, рекомендаций Роспотребнадзора, решений окружных и федеральных властей.

Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» ужесточают антиковидные меры. При входе в офисы измеряют температуру, следят за дезинфекцией рук, а также изолируют сотрудников с симптомами простуды.

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Сотрудников Управления эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) «Сургутнефтегаза» заставляют носить на работе маски. В пресс-службе предприятия пояснили, что мера безопасности обусловлена спецификой работы подразделения. «Требование к персоналу УЭЗиС оправданно: сотрудники обслуживают офисы, общежития, производственные здания „Сургутнефтегаза“, ежедневно контактируют со множеством людей, поэтому больше подвержены риску заражения сезонными простудными заболеваниями. На другие подразделения эти требования пока не распространяются», — объяснили в пресс-службе. Представитель «Сургутнефтегаза» рассказал, что в ближайшее время ужесточение противоэпидемиологических мер не планируется. Решение руководства о ношении маски на рабочем месте зависит от эпидемситуации, рекомендаций Роспотребнадзора, решений окружных и федеральных властей. Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» ужесточают антиковидные меры. При входе в офисы измеряют температуру, следят за дезинфекцией рук, а также изолируют сотрудников с симптомами простуды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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