«Сургутнефтегаз» усиливает антиковидные меры. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что введение жестких ограничений — ношения масок и обсервации — зависит от эпидемиологической ситуации.
«На предприятии усиливают антиковидные меры, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшается: растет сезонная заболеваемость гриппом и COVID. О ношении масок и обязательной обсервации пока речи не идет — введение жестких ограничений будет зависеть от уровня заболеваемости», — прокомментировали в пресс-службе.
Представитель предприятия пояснил, что в организации стали строже контролировать соблюдение профилактических мер. При входе в здания измеряют температуру сотрудников, следят за дезинфекцией рук и изолируют сотрудников с симптомами простуды.
Ранее URA.RU писало, что сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» угрожали санкциями за отказ привиться от коронавируса. О характере наказаний для непривитых нефтяников в компании не сообщили.
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