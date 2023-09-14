14 сентября 2023

«Сургутнефтегаз» усиливает антиковидные меры

© Служба новостей «URA.RU»
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Речи о масках и обсервации пока не идет Фото:

«Сургутнефтегаз» усиливает антиковидные меры. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что введение жестких ограничений — ношения масок и обсервации — зависит от эпидемиологической ситуации.

«На предприятии усиливают антиковидные меры, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшается: растет сезонная заболеваемость гриппом и COVID. О ношении масок и обязательной обсервации пока речи не идет — введение жестких ограничений будет зависеть от уровня заболеваемости», — прокомментировали в пресс-службе.

Представитель предприятия пояснил, что в организации стали строже контролировать соблюдение профилактических мер. При входе в здания измеряют температуру сотрудников, следят за дезинфекцией рук и изолируют сотрудников с симптомами простуды.

Ранее URA.RU писало, что сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» угрожали санкциями за отказ привиться от коронавируса. О характере наказаний для непривитых нефтяников в компании не сообщили.

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«Сургутнефтегаз» усиливает антиковидные меры. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что введение жестких ограничений — ношения масок и обсервации — зависит от эпидемиологической ситуации. «На предприятии усиливают антиковидные меры, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшается: растет сезонная заболеваемость гриппом и COVID. О ношении масок и обязательной обсервации пока речи не идет — введение жестких ограничений будет зависеть от уровня заболеваемости», — прокомментировали в пресс-службе. Представитель предприятия пояснил, что в организации стали строже контролировать соблюдение профилактических мер. При входе в здания измеряют температуру сотрудников, следят за дезинфекцией рук и изолируют сотрудников с симптомами простуды. Ранее URA.RU писало, что сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» угрожали санкциями за отказ привиться от коронавируса. О характере наказаний для непривитых нефтяников в компании не сообщили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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