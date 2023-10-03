03 октября 2023

Пермьстат: предприятия региона за полгода вдвое сократили прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень
Пермские предприятия снизили прибыль на 53,1% Фото:

Предприятия Пермского края за первое полугодие 2023 года получили прибыль на сумму 166,9 млрд рублей. Это более чем вдвое меньше аналогичного периода 2022 года.

«За январь—июль 2023 года организациями Прикамья, без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений, получен положительный финансовый результат. Сумма — 166,9 млрд рублей. Это на 53,1% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года», — сообщил Пермьстат.

По данным статистики, в Пермском крае 73,5% обследованных предприятий завершили полугодие с прибылью 178 млрд рублей. Это на 51,9% ниже соответствующего периода 2022 года. Также промышленными предприятиями с начала 2023 года был получен положительный финансовый результат на сумму 143,2 млрд рублей. При этом доля прибыльных организаций в промышленности составила 70,7%.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятия Пермского края за первое полугодие 2023 года получили прибыль на сумму 166,9 млрд рублей. Это более чем вдвое меньше аналогичного периода 2022 года. «За январь—июль 2023 года организациями Прикамья, без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений, получен положительный финансовый результат. Сумма — 166,9 млрд рублей. Это на 53,1% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года», — сообщил Пермьстат. По данным статистики, в Пермском крае 73,5% обследованных предприятий завершили полугодие с прибылью 178 млрд рублей. Это на 51,9% ниже соответствующего периода 2022 года. Также промышленными предприятиями с начала 2023 года был получен положительный финансовый результат на сумму 143,2 млрд рублей. При этом доля прибыльных организаций в промышленности составила 70,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...