Пермьстат: предприятия региона за полгода вдвое сократили прибыль

04 октября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Пермские предприятия снизили прибыль на 53,1% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприятия Пермского края за первое полугодие 2023 года получили прибыль на сумму 166,9 млрд рублей. Это более чем вдвое меньше аналогичного периода 2022 года. «За январь—июль 2023 года организациями Прикамья, без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений, получен положительный финансовый результат. Сумма — 166,9 млрд рублей. Это на 53,1% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года», — сообщил Пермьстат. По данным статистики, в Пермском крае 73,5% обследованных предприятий завершили полугодие с прибылью 178 млрд рублей. Это на 51,9% ниже соответствующего периода 2022 года. Также промышленными предприятиями с начала 2023 года был получен положительный финансовый результат на сумму 143,2 млрд рублей. При этом доля прибыльных организаций в промышленности составила 70,7%.

Предприятия Пермского края за первое полугодие 2023 года получили прибыль на сумму 166,9 млрд рублей. Это более чем вдвое меньше аналогичного периода 2022 года. «За январь—июль 2023 года организациями Прикамья, без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений, получен положительный финансовый результат. Сумма — 166,9 млрд рублей. Это на 53,1% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года», — сообщил Пермьстат. По данным статистики, в Пермском крае 73,5% обследованных предприятий завершили полугодие с прибылью 178 млрд рублей. Это на 51,9% ниже соответствующего периода 2022 года. Также промышленными предприятиями с начала 2023 года был получен положительный финансовый результат на сумму 143,2 млрд рублей. При этом доля прибыльных организаций в промышленности составила 70,7%.