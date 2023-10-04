Мэр Нягани объяснил, где находятся бомбоубежища в городе

Глава Нягани Ямашев: бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов

05 октября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Бомбоубежища в Нягани расположены в подвалах жилых домов и социальных объектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нягани бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов и социальных объектов. Об этом заявил мэр Иван Ямашев, отвечая на вопросы жителей в своем аккаунте во «ВКонтакте». «На территории г. Нягани расположены заглубленные помещения (бомбоубежища). По плану мероприятий в рамках гражданской обороны в бомбоубежищах планируем укрытие всего населения города. Такие укрытия расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов, организаций и учреждений по всему городу», — прокомментировал Ямашев. Мэр также добавил, что в Нягани на территории ГРЭС прошли тактические мероприятия по развертыванию защитного сооружения в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. «Учения продемонстрировали готовность сил и средств к чрезвычайному происшествию», — отметил мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делаем ГО и ЧС мэрии города.

В Нягани бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов и социальных объектов. Об этом заявил мэр Иван Ямашев, отвечая на вопросы жителей в своем аккаунте во «ВКонтакте». «На территории г. Нягани расположены заглубленные помещения (бомбоубежища). По плану мероприятий в рамках гражданской обороны в бомбоубежищах планируем укрытие всего населения города. Такие укрытия расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов, организаций и учреждений по всему городу», — прокомментировал Ямашев. Мэр также добавил, что в Нягани на территории ГРЭС прошли тактические мероприятия по развертыванию защитного сооружения в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. «Учения продемонстрировали готовность сил и средств к чрезвычайному происшествию», — отметил мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делаем ГО и ЧС мэрии города.