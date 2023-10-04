04 октября 2023

Мэр Нягани объяснил, где находятся бомбоубежища в городе

Глава Нягани Ямашев: бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, убежище, бомбоубежище, го и чс, укрытие
Бомбоубежища в Нягани расположены в подвалах жилых домов и социальных объектов Фото:

В Нягани бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов и социальных объектов. Об этом заявил мэр Иван Ямашев, отвечая на вопросы жителей в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«На территории г. Нягани расположены заглубленные помещения (бомбоубежища). По плану мероприятий в рамках гражданской обороны в бомбоубежищах планируем укрытие всего населения города. Такие укрытия расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов, организаций и учреждений по всему городу», — прокомментировал Ямашев.

Мэр также добавил, что в Нягани на территории ГРЭС прошли тактические мероприятия по развертыванию защитного сооружения в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. «Учения продемонстрировали готовность сил и средств к чрезвычайному происшествию», — отметил мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делаем ГО и ЧС мэрии города.

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В Нягани бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов и социальных объектов. Об этом заявил мэр Иван Ямашев, отвечая на вопросы жителей в своем аккаунте во «ВКонтакте». «На территории г. Нягани расположены заглубленные помещения (бомбоубежища). По плану мероприятий в рамках гражданской обороны в бомбоубежищах планируем укрытие всего населения города. Такие укрытия расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов, организаций и учреждений по всему городу», — прокомментировал Ямашев. Мэр также добавил, что в Нягани на территории ГРЭС прошли тактические мероприятия по развертыванию защитного сооружения в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. «Учения продемонстрировали готовность сил и средств к чрезвычайному происшествию», — отметил мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делаем ГО и ЧС мэрии города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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