05 октября 2023

В ХМАО в районе лыжной базы утонули двое мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, спасательный круг
Спасатели два дня искали утонувших в Нягань-Югане мужчин Фото:

В Октябрьском районе ХМАО недалеко от лыжной балы «Карпоспат» в реке Нягань-Юган утонули двое мужчин. Спасатели обнаружили тела, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

«Спасатели выезжали на реку Нягань-Юган в район лыжной базы „Карпоспат“ по сообщению: в реке утонули два человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовав береговую линию реки, обнаружили тело одного мужчины, второго обнаружить не удалось», — прокомментировали в ведомстве.

На следующий день поиски возобновились. «В ходе визуального осмотра береговой линии реки ниже по течению на расстоянии примерно 60 метров найден второй мужчина. Личность устанавливается, тело передали сотрудникам полиции», — добавили в «Центроспасе».

Ранее URA.RU писало об утонувшем рыбаке из ХМАО, который погиб, отправившись проверять сети. Друзья обнаружили перевернутую лодку.

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В Октябрьском районе ХМАО недалеко от лыжной балы «Карпоспат» в реке Нягань-Юган утонули двое мужчин. Спасатели обнаружили тела, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории». «Спасатели выезжали на реку Нягань-Юган в район лыжной базы „Карпоспат“ по сообщению: в реке утонули два человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовав береговую линию реки, обнаружили тело одного мужчины, второго обнаружить не удалось», — прокомментировали в ведомстве. На следующий день поиски возобновились. «В ходе визуального осмотра береговой линии реки ниже по течению на расстоянии примерно 60 метров найден второй мужчина. Личность устанавливается, тело передали сотрудникам полиции», — добавили в «Центроспасе». Ранее URA.RU писало об утонувшем рыбаке из ХМАО, который погиб, отправившись проверять сети. Друзья обнаружили перевернутую лодку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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