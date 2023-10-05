В ХМАО в районе лыжной базы утонули двое мужчин

Спасатели два дня искали утонувших в Нягань-Югане мужчин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Октябрьском районе ХМАО недалеко от лыжной балы «Карпоспат» в реке Нягань-Юган утонули двое мужчин. Спасатели обнаружили тела, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

«Спасатели выезжали на реку Нягань-Юган в район лыжной базы „Карпоспат“ по сообщению: в реке утонули два человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовав береговую линию реки, обнаружили тело одного мужчины, второго обнаружить не удалось», — прокомментировали в ведомстве.

На следующий день поиски возобновились. «В ходе визуального осмотра береговой линии реки ниже по течению на расстоянии примерно 60 метров найден второй мужчина. Личность устанавливается, тело передали сотрудникам полиции», — добавили в «Центроспасе».

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