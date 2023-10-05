Рыбак из ХМАО похвастался пойманной гигантской щукой. Фото

06 октября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Рыбак из ХМАО поймал десятикилограммовую щуку-гиганта Фото: Илья Московец © URA.RU Рыбак из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Зинченко поймал десятикилограммовую щуку-гиганта. Югорчанин поделился снимками с трофейной рыбой в своем аккаунте во «ВКонтакте».



«Осенняя толстая щука. До 10 килограммов не хватило всего 40 грамм», — рассказал Зинченко. При это вес самой крупной пойманной рыбаком щуки составляет 16,5 килограммов. Среди других его рекордов — судак весом 8,2 килограммов и налим весом 7,7 килограммов.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у добычи была другая рыба. Тогда рыбаки предположили, что добычей хищника стал язь. Рыбак из ХМАО похвастался пойманной гигантской щукой Фото: аккаунт Владимира Зинченко в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/id79482246)

Рыбак из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Зинченко поймал десятикилограммовую щуку-гиганта. Югорчанин поделился снимками с трофейной рыбой в своем аккаунте во «ВКонтакте». «Осенняя толстая щука. До 10 килограммов не хватило всего 40 грамм», — рассказал Зинченко. При это вес самой крупной пойманной рыбаком щуки составляет 16,5 килограммов. Среди других его рекордов — судак весом 8,2 килограммов и налим весом 7,7 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у добычи была другая рыба. Тогда рыбаки предположили, что добычей хищника стал язь.