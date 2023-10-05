Рыбак из ХМАО поймал десятикилограммовую щуку-гиганта
Рыбак из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Зинченко поймал десятикилограммовую щуку-гиганта. Югорчанин поделился снимками с трофейной рыбой в своем аккаунте во «ВКонтакте».
«Осенняя толстая щука. До 10 килограммов не хватило всего 40 грамм», — рассказал Зинченко. При это вес самой крупной пойманной рыбаком щуки составляет 16,5 килограммов. Среди других его рекордов — судак весом 8,2 килограммов и налим весом 7,7 килограммов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у добычи была другая рыба. Тогда рыбаки предположили, что добычей хищника стал язь.
Рыбак из ХМАО похвастался пойманной гигантской щукой
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