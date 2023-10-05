05 октября 2023

Рыбак из ХМАО похвастался пойманной гигантской щукой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Рыбак из ХМАО поймал десятикилограммовую щуку-гиганта Фото:

Рыбак из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Зинченко поймал десятикилограммовую щуку-гиганта. Югорчанин поделился снимками с трофейной рыбой в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Осенняя толстая щука. До 10 килограммов не хватило всего 40 грамм», — рассказал Зинченко. При это вес самой крупной пойманной рыбаком щуки составляет 16,5 килограммов. Среди других его рекордов — судак весом 8,2 килограммов и налим весом 7,7 килограммов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у добычи была другая рыба. Тогда рыбаки предположили, что добычей хищника стал язь.

Рыбак из ХМАО похвастался пойманной гигантской щукой
Рыбак из ХМАО похвастался пойманной гигантской щукой
Фото:

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Рыбак из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Зинченко поймал десятикилограммовую щуку-гиганта. Югорчанин поделился снимками с трофейной рыбой в своем аккаунте во «ВКонтакте». «Осенняя толстая щука. До 10 килограммов не хватило всего 40 грамм», — рассказал Зинченко. При это вес самой крупной пойманной рыбаком щуки составляет 16,5 килограммов. Среди других его рекордов — судак весом 8,2 килограммов и налим весом 7,7 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у добычи была другая рыба. Тогда рыбаки предположили, что добычей хищника стал язь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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