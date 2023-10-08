В технопарке ХМАО будут изготавливать медицинские биопротезы

В технопарке «Сириус Б» в Сургуте (ХМАО) планируют производить биопротезы. Сайт властей округа сообщил, что предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка.
«В настоящий момент резиденты технопарка производят медизделия из нетканых материалов, шланги для спецтехники, выращивают микрозелень и лекарственные травы. Планируется включить в состав резидентов, изготавливающих протезы и другие медицинских изделий для восстановления опорно-двигательного аппарата, нетканых и нетканых иглопробивных материалов», — сообщается в публикации властей ХМАО.
Технопарк в Сургуте занимает площадь 1,7 гектаров, на которой работают три резидента. В дальнейшем территорию планируют увеличить до двух га.
Ранее URA.RU писало, что в технопарке ХМАО собираются делать косметику из местной голубой глины. Залежи полезного ископаемого нашли около Ханты-Мансийска.
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