08 октября 2023
07 октября 2023

В технопарке ХМАО будут изготавливать медицинские биопротезы

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, бионическая рука, бионический протез, изобретения, робототехника, инновации
Резидентов, производящих протезы, собираются включить в состав технопарка в Сургуте Фото:

В технопарке «Сириус Б» в Сургуте (ХМАО) планируют производить биопротезы. Сайт властей округа сообщил, что предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка.

«В настоящий момент резиденты технопарка производят медизделия из нетканых материалов, шланги для спецтехники, выращивают микрозелень и лекарственные травы. Планируется включить в состав резидентов, изготавливающих протезы и другие медицинских изделий для восстановления опорно-двигательного аппарата, нетканых и нетканых иглопробивных материалов», — сообщается в публикации властей ХМАО.

Технопарк в Сургуте занимает площадь 1,7 гектаров, на которой работают три резидента. В дальнейшем территорию планируют увеличить до двух га.

Ранее URA.RU писало, что в технопарке ХМАО собираются делать косметику из местной голубой глины. Залежи полезного ископаемого нашли около Ханты-Мансийска.

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В технопарке «Сириус Б» в Сургуте (ХМАО) планируют производить биопротезы. Сайт властей округа сообщил, что предприятия, изготавливающие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательной системы, станут резидентами технопарка. «В настоящий момент резиденты технопарка производят медизделия из нетканых материалов, шланги для спецтехники, выращивают микрозелень и лекарственные травы. Планируется включить в состав резидентов, изготавливающих протезы и другие медицинских изделий для восстановления опорно-двигательного аппарата, нетканых и нетканых иглопробивных материалов», — сообщается в публикации властей ХМАО. Технопарк в Сургуте занимает площадь 1,7 гектаров, на которой работают три резидента. В дальнейшем территорию планируют увеличить до двух га. Ранее URA.RU писало, что в технопарке ХМАО собираются делать косметику из местной голубой глины. Залежи полезного ископаемого нашли около Ханты-Мансийска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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