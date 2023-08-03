В ХМАО бизнесмен собирается делать косметику из местной голубой глины

На полках магазинов появятся маски, средства для обертывания с голубой глиной из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО бизнесмен — руководитель компании «Берегиня» Светлана Колисниченко — собирается делать косметику из местной голубой глины. В Технопарке высоких технологий Югры агентству сообщили, что сейчас проводятся исследования образцов природного компонента из залежей, найденных около Ханты-Мансийска.

«До конца сентября Технопарк высоких технологий Югры, резидентом которого является компания „Берегиня“, получит результаты лабораторного исследования образцов голубой глины, взятых из залежей, найденных около Ханты-Мансийска. Если специалисты подтвердят богатый минеральный состав, содержащийся в исследуемом образце, то линейка косметической продукции югорского бренда пополнится натуральными масками и средствами для обертываний, в составе которых будет местная голубая глина», — поделились в Технопарке высоких технологий.

Запасы голубой глины, которые предстоит изучить, находятся на урочище Таволожное на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Юрты Чайниковых» в Ханты-Мансийске. В настоящее время Технопарк высоких технологий ищет специалистов, готовых провести исследования природного ископаемого.

Ранее URA.RU сообщало, что бренд косметики «Тайганика» из Нижневартовского района запускает линейку дезодорантов. Компания известна производством натуральной продукции из югорских дикоросов.