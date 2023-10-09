Шеф полиции выступил с обращением к екатеринбуржцам. Видео

Глава УМВД по Екатеринбургу предупредил горожан о новых схемах мошенников
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Максим Метелица рассказал о схемах мошенников
Максим Метелица рассказал о схемах мошенников Фото:

Мошенники под видом руководителей рассылают сообщения работникам организаций и предприятий, заставляя таким образом брать кредиты и переводить деньги. О новых схемах аферистов горожан предупредил начальник УМВД России по Екатеринбургу Максим Метелица.

«Уважаемые, екатеринбуржцы! Полиция фиксирует рост обращений по поводу мошенников. Аферисты рассылают сообщения от лица руководителей предприятий и организаций, заставляют брать кредиты и переводить деньги. Предупреждаю: тщательно проверяйте информацию непосредственно у вашего руководителя», — сказал Метелица. Его слова URA.RU передала пресс-служба ведомства.

По словам Метелицы, мошенники выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других «руководителей». Они подделывают страницы начальников в соцсетях. Затем заявляют, что сотрудник должен принять звонок из госведомства и следовать по инструкции собеседника.

«К примеру, двум сотрудникам Уральского государственного педагогического университета аферисты, представившись ректором вуза, заявили о необходимости поговорить с „представителем Минпросвещения“. В ходе беседы мошенник заставил сотрудников отдать им несколько миллионов рублей», — пояснил Метелица. Он резюмировал, что не нужно предоставлять личные данные незнакомцам.

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Мошенники под видом руководителей рассылают сообщения работникам организаций и предприятий, заставляя таким образом брать кредиты и переводить деньги. О новых схемах аферистов горожан предупредил начальник УМВД России по Екатеринбургу Максим Метелица. «Уважаемые, екатеринбуржцы! Полиция фиксирует рост обращений по поводу мошенников. Аферисты рассылают сообщения от лица руководителей предприятий и организаций, заставляют брать кредиты и переводить деньги. Предупреждаю: тщательно проверяйте информацию непосредственно у вашего руководителя», — сказал Метелица. Его слова URA.RU передала пресс-служба ведомства. По словам Метелицы, мошенники выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других «руководителей». Они подделывают страницы начальников в соцсетях. Затем заявляют, что сотрудник должен принять звонок из госведомства и следовать по инструкции собеседника. «К примеру, двум сотрудникам Уральского государственного педагогического университета аферисты, представившись ректором вуза, заявили о необходимости поговорить с „представителем Минпросвещения“. В ходе беседы мошенник заставил сотрудников отдать им несколько миллионов рублей», — пояснил Метелица. Он резюмировал, что не нужно предоставлять личные данные незнакомцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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