Шеф полиции выступил с обращением к екатеринбуржцам. Видео

Глава УМВД по Екатеринбургу предупредил горожан о новых схемах мошенников

09 октября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Максим Метелица рассказал о схемах мошенников Фото: УМВД по Екатеринбургу Мошенники под видом руководителей рассылают сообщения работникам организаций и предприятий, заставляя таким образом брать кредиты и переводить деньги. О новых схемах аферистов горожан предупредил начальник УМВД России по Екатеринбургу Максим Метелица. «Уважаемые, екатеринбуржцы! Полиция фиксирует рост обращений по поводу мошенников. Аферисты рассылают сообщения от лица руководителей предприятий и организаций, заставляют брать кредиты и переводить деньги. Предупреждаю: тщательно проверяйте информацию непосредственно у вашего руководителя», — сказал Метелица. Его слова URA.RU передала пресс-служба ведомства. По словам Метелицы, мошенники выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других «руководителей». Они подделывают страницы начальников в соцсетях. Затем заявляют, что сотрудник должен принять звонок из госведомства и следовать по инструкции собеседника. «К примеру, двум сотрудникам Уральского государственного педагогического университета аферисты, представившись ректором вуза, заявили о необходимости поговорить с „представителем Минпросвещения“. В ходе беседы мошенник заставил сотрудников отдать им несколько миллионов рублей», — пояснил Метелица. Он резюмировал, что не нужно предоставлять личные данные незнакомцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники под видом руководителей рассылают сообщения работникам организаций и предприятий, заставляя таким образом брать кредиты и переводить деньги. О новых схемах аферистов горожан предупредил начальник УМВД России по Екатеринбургу Максим Метелица. «Уважаемые, екатеринбуржцы! Полиция фиксирует рост обращений по поводу мошенников. Аферисты рассылают сообщения от лица руководителей предприятий и организаций, заставляют брать кредиты и переводить деньги. Предупреждаю: тщательно проверяйте информацию непосредственно у вашего руководителя», — сказал Метелица. Его слова URA.RU передала пресс-служба ведомства. По словам Метелицы, мошенники выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других «руководителей». Они подделывают страницы начальников в соцсетях. Затем заявляют, что сотрудник должен принять звонок из госведомства и следовать по инструкции собеседника. «К примеру, двум сотрудникам Уральского государственного педагогического университета аферисты, представившись ректором вуза, заявили о необходимости поговорить с „представителем Минпросвещения“. В ходе беседы мошенник заставил сотрудников отдать им несколько миллионов рублей», — пояснил Метелица. Он резюмировал, что не нужно предоставлять личные данные незнакомцам.