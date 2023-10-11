В Нижневартовске поступили сообщения о минировании школы

В Нижневартовске утром 12 октября поступили сообщения о минировании городской школы №17. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале.
«Сегодня в ЕДДС Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании школы №17. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что сообщения о минировании оказались ложными. «В рамках оперативных мероприятий, проводится проверка кинологической службой. По данному факту будет проведено расследование», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов. Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности.
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