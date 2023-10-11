В Нижневартовске поступили сообщения о минировании школы

12 октября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Сообщения о минировании школы №17 оказались ложными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске утром 12 октября поступили сообщения о минировании городской школы №17. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале.



«Сегодня в ЕДДС Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании школы №17. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении.



В мэрии уточнили, что сообщения о минировании оказались ложными. «В рамках оперативных мероприятий, проводится проверка кинологической службой. По данному факту будет проведено расследование», — прокомментировали в ведомстве.



Ранее URA.RU рассказывало, что В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов. Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности.

В Нижневартовске утром 12 октября поступили сообщения о минировании городской школы №17. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале. «Сегодня в ЕДДС Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании школы №17. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что сообщения о минировании оказались ложными. «В рамках оперативных мероприятий, проводится проверка кинологической службой. По данному факту будет проведено расследование», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов. Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности.