11 октября 2023

В Нижневартовске поступили сообщения о минировании школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, егэ, полиция, школа, металлоискатель, ученики, школьная парта
Сообщения о минировании школы №17 оказались ложными Фото:

В Нижневартовске утром 12 октября поступили сообщения о минировании городской школы №17. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале.

«Сегодня в ЕДДС Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании школы №17. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что сообщения о минировании оказались ложными. «В рамках оперативных мероприятий, проводится проверка кинологической службой. По данному факту будет проведено расследование», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов. Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности.

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В Нижневартовске утром 12 октября поступили сообщения о минировании городской школы №17. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале. «Сегодня в ЕДДС Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании школы №17. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что сообщения о минировании оказались ложными. «В рамках оперативных мероприятий, проводится проверка кинологической службой. По данному факту будет проведено расследование», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов. Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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