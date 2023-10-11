«Сургутнефтегаз» задолжал поставщику 60 млн рублей за спецтехнику

«Сургутнефтегаз» задолжал поставщику — компании «Специализированные строительные машины» — 60 млн рублей за спецтехнику. Бизнес-партнер подал в суд на нефтяное предприятие, чтобы взыскать долг, свидетельствуют документы арбитража.
«ООО „Специализированные строительные машины“ обратилось в Арбитражный суд ХМАО с иском к публичному акционерному обществу „Сургутнефтегаз“ о взыскании задолженности по договору поставки в размере 58 773 218 руб. 50 коп. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу», — указано на сайте арбитражного суда ХМАО.
Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать судебный процесс. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. У финансовых организаций могут возникнуть сложности о возвратом долга из-за проблем с иностранными банками.
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