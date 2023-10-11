11 октября 2023

«Сургутнефтегаз» задолжал поставщику 60 млн рублей за спецтехнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, стропальщики, центр политехнического обучения сургутнефтегаз
Поставщик «Сургутнефтегаза» отсудить деньги за технику Фото:

«Сургутнефтегаз» задолжал поставщику — компании «Специализированные строительные машины» — 60 млн рублей за спецтехнику. Бизнес-партнер подал в суд на нефтяное предприятие, чтобы взыскать долг, свидетельствуют документы арбитража.

«ООО „Специализированные строительные машины“ обратилось в Арбитражный суд ХМАО с иском к публичному акционерному обществу „Сургутнефтегаз“ о взыскании задолженности по договору поставки в размере 58 773 218 руб. 50 коп. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу», — указано на сайте арбитражного суда ХМАО.

Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать судебный процесс. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. У финансовых организаций могут возникнуть сложности о возвратом долга из-за проблем с иностранными банками.

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«Сургутнефтегаз» задолжал поставщику — компании «Специализированные строительные машины» — 60 млн рублей за спецтехнику. Бизнес-партнер подал в суд на нефтяное предприятие, чтобы взыскать долг, свидетельствуют документы арбитража. «ООО „Специализированные строительные машины“ обратилось в Арбитражный суд ХМАО с иском к публичному акционерному обществу „Сургутнефтегаз“ о взыскании задолженности по договору поставки в размере 58 773 218 руб. 50 коп. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу», — указано на сайте арбитражного суда ХМАО. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать судебный процесс. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. У финансовых организаций могут возникнуть сложности о возвратом долга из-за проблем с иностранными банками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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