Brief: банки задолжали «Сургутнефтегазу» 50 миллиардов долларов

24 июля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Российские банки не смогут выплатить долги «Сургутнефтегазу» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. Об этом сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственный источник. «Обязательства российских банков перед „Сургутнефтегазом“ составляют примерно 50 млрд долларов. Источник сообщает, что они могут быть не выполнены в полном объеме из-за неисполнения обязательств иностранными банками», — говорится в сообщении. Согласно финансовому отчету за 2022 год, стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза» за год выросла на 5%. Она составляет 4,3 триллиарда рублей и размещена на счетах в финансовых организациях. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» будет тестировать инновации, которые разрабатывают нефтесервисные компании ХМАО. Такое обещание дал генеральный директор компании Владимир Богданов на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. Об этом сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственный источник. «Обязательства российских банков перед „Сургутнефтегазом“ составляют примерно 50 млрд долларов. Источник сообщает, что они могут быть не выполнены в полном объеме из-за неисполнения обязательств иностранными банками», — говорится в сообщении. Согласно финансовому отчету за 2022 год, стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза» за год выросла на 5%. Она составляет 4,3 триллиарда рублей и размещена на счетах в финансовых организациях. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» будет тестировать инновации, которые разрабатывают нефтесервисные компании ХМАО. Такое обещание дал генеральный директор компании Владимир Богданов на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.