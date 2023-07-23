Brief: банки задолжали «Сургутнефтегазу» 50 миллиардов долларов

Российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. Об этом сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственный источник.
«Обязательства российских банков перед „Сургутнефтегазом“ составляют примерно 50 млрд долларов. Источник сообщает, что они могут быть не выполнены в полном объеме из-за неисполнения обязательств иностранными банками», — говорится в сообщении.
Согласно финансовому отчету за 2022 год, стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза» за год выросла на 5%. Она составляет 4,3 триллиарда рублей и размещена на счетах в финансовых организациях.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» будет тестировать инновации, которые разрабатывают нефтесервисные компании ХМАО. Такое обещание дал генеральный директор компании Владимир Богданов на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.