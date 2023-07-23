23 июля 2023
22 июля 2023

Brief: банки задолжали «Сургутнефтегазу» 50 миллиардов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
Российские банки не смогут выплатить долги «Сургутнефтегазу» Фото:

Российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. Об этом сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственный источник.

«Обязательства российских банков перед „Сургутнефтегазом“ составляют примерно 50 млрд долларов. Источник сообщает, что они могут быть не выполнены в полном объеме из-за неисполнения обязательств иностранными банками», — говорится в сообщении.

Согласно финансовому отчету за 2022 год, стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза» за год выросла на 5%. Она составляет 4,3 триллиарда рублей и размещена на счетах в финансовых организациях.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» будет тестировать инновации, которые разрабатывают нефтесервисные компании ХМАО. Такое обещание дал генеральный директор компании Владимир Богданов на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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Российские банки задолжали «Сургутнефтегазу» полсотни миллиардов долларов. Об этом сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственный источник. «Обязательства российских банков перед „Сургутнефтегазом“ составляют примерно 50 млрд долларов. Источник сообщает, что они могут быть не выполнены в полном объеме из-за неисполнения обязательств иностранными банками», — говорится в сообщении. Согласно финансовому отчету за 2022 год, стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза» за год выросла на 5%. Она составляет 4,3 триллиарда рублей и размещена на счетах в финансовых организациях. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» будет тестировать инновации, которые разрабатывают нефтесервисные компании ХМАО. Такое обещание дал генеральный директор компании Владимир Богданов на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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