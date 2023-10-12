Пьяный житель Златоуста угнал машину у таксиста

Пьяный житель Златоуста (Челябинская область) угнал машину у таксиста прямо на его глазах. Угонщика задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона 13 октября.
«24-летний водитель такси посадил в салон нетрезвого пассажира и вышел из машины для ее осмотра, оставив ключи в замке зажигания с работающим двигателем. Пассажир воспользовался моментом, мгновенно пересел в кресло водителя и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прохожие рассказали экипажу ДПС, что по первой линии проспекта Гагарина едет синяя «Лада Гранта» и совершает странные маневры. Сотрудники ДПС выдвинулись по следам нарушителя, и уже после этого получили сообщение из дежурной части об угоне машины.
Экипаж ДПС задержал угонщика. Им оказался 32-летний неоднократно судимый местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения за совершение угона. Также в отношении правонарушителя составлен административный протокол за управление в пьяном виде.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.