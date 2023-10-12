12 октября 2023

Пьяный житель Златоуста угнал машину у таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Угонщика задержали сотрудники ДПС Фото:

Пьяный житель Златоуста (Челябинская область) угнал машину у таксиста прямо на его глазах. Угонщика задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона 13 октября.

«24-летний водитель такси посадил в салон нетрезвого пассажира и вышел из машины для ее осмотра, оставив ключи в замке зажигания с работающим двигателем. Пассажир воспользовался моментом, мгновенно пересел в кресло водителя и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прохожие рассказали экипажу ДПС, что по первой линии проспекта Гагарина едет синяя «Лада Гранта» и совершает странные маневры. Сотрудники ДПС выдвинулись по следам нарушителя, и уже после этого получили сообщение из дежурной части об угоне машины.

Экипаж ДПС задержал угонщика. Им оказался 32-летний неоднократно судимый местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения за совершение угона. Также в отношении правонарушителя составлен административный протокол за управление в пьяном виде.

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Пьяный житель Златоуста (Челябинская область) угнал машину у таксиста прямо на его глазах. Угонщика задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона 13 октября. «24-летний водитель такси посадил в салон нетрезвого пассажира и вышел из машины для ее осмотра, оставив ключи в замке зажигания с работающим двигателем. Пассажир воспользовался моментом, мгновенно пересел в кресло водителя и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прохожие рассказали экипажу ДПС, что по первой линии проспекта Гагарина едет синяя «Лада Гранта» и совершает странные маневры. Сотрудники ДПС выдвинулись по следам нарушителя, и уже после этого получили сообщение из дежурной части об угоне машины. Экипаж ДПС задержал угонщика. Им оказался 32-летний неоднократно судимый местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения за совершение угона. Также в отношении правонарушителя составлен административный протокол за управление в пьяном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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