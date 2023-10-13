13 октября 2023

Суд вынес приговор пермячке, которая убила напавшего на нее мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судья, суд, судебное дело, судебное засдеание
Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы Фото:

Суд приговорил жительницу Перми, убившую своего мужа при самообороне, к ограничению свободы. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

«Признать виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Назначить наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы», — говорится в документе.

Женщина совершила убийство, превысив пределы самообороны. Сообщается, что между подсудимой и потерпевшим во время застолья произошла ссора, и мужчина нанес ей множественные удары руками, ногами и табуретом. В ответ на это, желая себя обезопасить, виновная взяла в руку кухонный нож и нанесла им один удар в грудную клетку, от чего мужчина скончался на месте происшествия. Сама обвиняемая не признала свою вину и объяснила, что ее муж начал агрессивно себя вести, кинул нож у нее над головой, после чего начал избивать. Женщина убежала в детскую комнату, где потерпевший взял табурет и продолжил наносить удары.

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Суд приговорил жительницу Перми, убившую своего мужа при самообороне, к ограничению свободы. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. «Признать виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Назначить наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы», — говорится в документе. Женщина совершила убийство, превысив пределы самообороны. Сообщается, что между подсудимой и потерпевшим во время застолья произошла ссора, и мужчина нанес ей множественные удары руками, ногами и табуретом. В ответ на это, желая себя обезопасить, виновная взяла в руку кухонный нож и нанесла им один удар в грудную клетку, от чего мужчина скончался на месте происшествия. Сама обвиняемая не признала свою вину и объяснила, что ее муж начал агрессивно себя вести, кинул нож у нее над головой, после чего начал избивать. Женщина убежала в детскую комнату, где потерпевший взял табурет и продолжил наносить удары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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