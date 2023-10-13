Суд вынес приговор пермячке, которая убила напавшего на нее мужа

14 октября 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд приговорил жительницу Перми, убившую своего мужа при самообороне, к ограничению свободы. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. «Признать виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Назначить наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы», — говорится в документе. Женщина совершила убийство, превысив пределы самообороны. Сообщается, что между подсудимой и потерпевшим во время застолья произошла ссора, и мужчина нанес ей множественные удары руками, ногами и табуретом. В ответ на это, желая себя обезопасить, виновная взяла в руку кухонный нож и нанесла им один удар в грудную клетку, от чего мужчина скончался на месте происшествия. Сама обвиняемая не признала свою вину и объяснила, что ее муж начал агрессивно себя вести, кинул нож у нее над головой, после чего начал избивать. Женщина убежала в детскую комнату, где потерпевший взял табурет и продолжил наносить удары.

Суд приговорил жительницу Перми, убившую своего мужа при самообороне, к ограничению свободы. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. «Признать виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Назначить наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы», — говорится в документе. Женщина совершила убийство, превысив пределы самообороны. Сообщается, что между подсудимой и потерпевшим во время застолья произошла ссора, и мужчина нанес ей множественные удары руками, ногами и табуретом. В ответ на это, желая себя обезопасить, виновная взяла в руку кухонный нож и нанесла им один удар в грудную клетку, от чего мужчина скончался на месте происшествия. Сама обвиняемая не признала свою вину и объяснила, что ее муж начал агрессивно себя вести, кинул нож у нее над головой, после чего начал избивать. Женщина убежала в детскую комнату, где потерпевший взял табурет и продолжил наносить удары.