Военный комиссар выступил с обращением к жителям ХМАО

Военный комиссар Югры: в осенний призыв на срочную службу отправят 1800 человек

18 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Военком ХМАО рассказал, сколько человек отправится на срочную службу осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар Югры Роман Вуколов рассказал о том, что на срочную службу осенью отправятся 1800 югорчан. Видеообращение военкома к гражданам округа опубликовали в сообществе «Новости Югры» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 октября в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой осенью этого года планируется направить около 1800 человек. Призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», — сообщил Вуколов. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке. Призывников не будут направлять в пункты дислокации Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Также военнослужащих-срочников оградят от выполнения боевых задач в зоне СВО. Продолжится формирование научных рот и научно-производственных подразделений. URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.

Военный комиссар Югры Роман Вуколов рассказал о том, что на срочную службу осенью отправятся 1800 югорчан. Видеообращение военкома к гражданам округа опубликовали в сообществе «Новости Югры» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 октября в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой осенью этого года планируется направить около 1800 человек. Призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», — сообщил Вуколов. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке. Призывников не будут направлять в пункты дислокации Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Также военнослужащих-срочников оградят от выполнения боевых задач в зоне СВО. Продолжится формирование научных рот и научно-производственных подразделений. URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.