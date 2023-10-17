17 октября 2023

Военный комиссар выступил с обращением к жителям ХМАО

Военный комиссар Югры: в осенний призыв на срочную службу отправят 1800 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат. Курган , армия, призыв, призывники, шевроны, армейская одежда, призыв в армию
Военком ХМАО рассказал, сколько человек отправится на срочную службу осенью Фото:

Военный комиссар Югры Роман Вуколов рассказал о том, что на срочную службу осенью отправятся 1800 югорчан. Видеообращение военкома к гражданам округа опубликовали в сообществе «Новости Югры» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 октября в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой осенью этого года планируется направить около 1800 человек. Призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», — сообщил Вуколов. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке.

Призывников не будут направлять в пункты дислокации Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Также военнослужащих-срочников оградят от выполнения боевых задач в зоне СВО. Продолжится формирование научных рот и научно-производственных подразделений.

URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.

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Военный комиссар Югры Роман Вуколов рассказал о том, что на срочную службу осенью отправятся 1800 югорчан. Видеообращение военкома к гражданам округа опубликовали в сообществе «Новости Югры» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 октября в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой осенью этого года планируется направить около 1800 человек. Призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», — сообщил Вуколов. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке. Призывников не будут направлять в пункты дислокации Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Также военнослужащих-срочников оградят от выполнения боевых задач в зоне СВО. Продолжится формирование научных рот и научно-производственных подразделений. URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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