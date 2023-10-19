Ремонт челябинской школы, который заставляли делать родителей, завершат в ноябре

Минобр: ремонт школы под Озерском подрядчик закончит в ноябре

20 октября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В школе активно ведется капремонт (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Капитальный ремонт школы в поселке новогорный Озерского городского округа, где подрядчики затянули сроки, завершится в ноябре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Приемка здания запланирована на 10 ноября. Риски невыполнения в срок есть, однако в это время по графику у детей будут каникулы. С 13 ноября запланировано начать учебный процесс. Вторая четверть должна начаться у детей в привычном режиме», — сообщила URA.RU и. о. министра образования и науки региона Елена Коузова. Коузова добавила, что в минувший вторник в школе было проведено родительское собрание, на котором присутствовал подрядчик и директор школы. По словам и. о. министра образования, подрядчик не отказывается выполнять свои обязательства. Родители и педагоги обратили внимание, что директор на собрании попросила местных жителей посильно помочь в ремонте школы. В своей просьбе она сослалась на рекомендацию правительства региона. «Все, что было сказано на родительском собрании, прозвучало на эмоциях. Работы выполняет только подрядчик. Родителей привлекать к ремонту не могут, тем более, ссылаясь на правительство Челябинской области. Такого в принципе не может быть», — уточнила Коузова. После скандала на родительском собрании в школе появились слухи, что директор будет освобожден от должности. Однако в минобре их не подтвердили. Тем временем на сайте госзакупок сроки окончания капремонта школы оказались сдвинуты с 30 октября на 31 декабря 2023 года. URA.RU запросил информацию в пресс-службе мэрии Озерска, к моменту публикации материала ответ на нее не поступал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Капитальный ремонт школы в поселке новогорный Озерского городского округа, где подрядчики затянули сроки, завершится в ноябре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Приемка здания запланирована на 10 ноября. Риски невыполнения в срок есть, однако в это время по графику у детей будут каникулы. С 13 ноября запланировано начать учебный процесс. Вторая четверть должна начаться у детей в привычном режиме», — сообщила URA.RU и. о. министра образования и науки региона Елена Коузова. Коузова добавила, что в минувший вторник в школе было проведено родительское собрание, на котором присутствовал подрядчик и директор школы. По словам и. о. министра образования, подрядчик не отказывается выполнять свои обязательства. Родители и педагоги обратили внимание, что директор на собрании попросила местных жителей посильно помочь в ремонте школы. В своей просьбе она сослалась на рекомендацию правительства региона. «Все, что было сказано на родительском собрании, прозвучало на эмоциях. Работы выполняет только подрядчик. Родителей привлекать к ремонту не могут, тем более, ссылаясь на правительство Челябинской области. Такого в принципе не может быть», — уточнила Коузова. После скандала на родительском собрании в школе появились слухи, что директор будет освобожден от должности. Однако в минобре их не подтвердили. Тем временем на сайте госзакупок сроки окончания капремонта школы оказались сдвинуты с 30 октября на 31 декабря 2023 года. URA.RU запросил информацию в пресс-службе мэрии Озерска, к моменту публикации материала ответ на нее не поступал.