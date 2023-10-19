19 октября 2023

В пермском селе Путино построят дом культуры за 65 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство Дома Новой Культуры. Первоуральск
Завершить объект должны в декабре 2024 года Фото:

В селе Путино Верещагинского округа Пермского края власти объявили конкурс по строительству дома культуры. Начальная цена контракта составляет 65 млн рублей.

«ГКУ „Центр организации закупок“ объявило конкурс на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в селе Путино Верещагинского округа. Максимальная цена контракта указана в 65 млн рублей», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Итоги конкурса подведут 8 ноября.

По контракту, будущий дом культуры должен вместить себя 100 зрительских мест, гардероб, библиотеку, клубы, помещения для хранения костюмов и другие. Завершить строительство объекта необходимо в декабре 2024 года.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Путино Верещагинского округа Пермского края власти объявили конкурс по строительству дома культуры. Начальная цена контракта составляет 65 млн рублей. «ГКУ „Центр организации закупок“ объявило конкурс на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в селе Путино Верещагинского округа. Максимальная цена контракта указана в 65 млн рублей», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Итоги конкурса подведут 8 ноября. По контракту, будущий дом культуры должен вместить себя 100 зрительских мест, гардероб, библиотеку, клубы, помещения для хранения костюмов и другие. Завершить строительство объекта необходимо в декабре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...