В пермском селе Путино построят дом культуры за 65 млн рублей

В селе Путино Верещагинского округа Пермского края власти объявили конкурс по строительству дома культуры. Начальная цена контракта составляет 65 млн рублей.
«ГКУ „Центр организации закупок“ объявило конкурс на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в селе Путино Верещагинского округа. Максимальная цена контракта указана в 65 млн рублей», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Итоги конкурса подведут 8 ноября.
По контракту, будущий дом культуры должен вместить себя 100 зрительских мест, гардероб, библиотеку, клубы, помещения для хранения костюмов и другие. Завершить строительство объекта необходимо в декабре 2024 года.
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