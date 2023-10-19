В Нижневартовске банкротят крупную УК

УК №1 обслуживает в городе около сотни домов Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) пытаются обанкротить управляющую компанию №1, которая обслуживает в городе около сотни домов. Информация о признании предприятия банкротом опубликована на портале Арбитражного суда ХМАО.

«О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Кредиторы (заявители): Лукманов Аскар Радифович. Должники: АО „Управляющая компания №1“», — говорится на сайте. Дело рассматривается в первой инстанции.

В управляющей компании URA.RU пояснили, что в суд обратился подрядчик УК, перед которым у нее образовался долг. «Подает в связи с отсутствием оплаты. С ним [предпринимателем] ведутся переговоры о реструктуризации долга», — пояснила журналисту агентства директор компании Ирина Мухаметзянова.

Согласно данным арбитражного суда, УК задолжала бизнесмену более миллиона рублей. Основным видом его деятельности является уборка помещений, указано в базе СБИС. Связаться с самим предпринимателем не удалось — агентство не располагает номером его телефона. URA.RU также попросило прокомментировать ситуацию в администрации Нижневартовска. Ответ ожидается.

В управляющей компании утверждают, что история с делом о банкротстве не угрожает работе УК. Тем временем, у жителей домов, которые обслуживает управляющая компания, накопились претензии к коммунальщикам. «Плохо ведется уборка придомовой территории. Козырьки протекают, где-то ремонт не доделан, который по гарантийным письмам идет. Люди квартплату вносят, а услуг не получают в полном объеме», — рассказала журналисту агентства председатель дома по Ленина, 9/1 Татьяна Примак.

В УК утверждают, что претензии жителей необоснованны. «В доме хорошо, чистенько. Уборка вовремя производится, дворники стоят, уборщицы стоят, все производят», — уверена Мухаметзянова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начался новый передел на коммунальном рынке. Тогда жители одного из домов пожаловались, что УК №1 не дает им перейти в другую управляющую компанию.