Президент Латвии обвинил РФ в повреждении газопровода и назвал последствия

Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если расследование подтвердить причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что у него нет сомнений по поводу ответственности РФ за подрыв.
«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — заявил Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3. При этом он добавил, что расследование еще ведется.
Президент Латвии отметил, что вопросы по Balticconnector обсуждаются с Эстонией и Финляндией. Первое, что хотят страны, — это усилить влияние НАТО в регионе.
Повреждение газопровода произошло 8 октября. В Эстонии заявляют, что инцидент можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. При этом финские и эстонские власти подозревают причастность России и Китая.
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