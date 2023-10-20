Президент Латвии обвинил РФ в повреждении газопровода и назвал последствия

20 октября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Корабли РФ не смогут свободно плавать в Балтийском море, заявил Эдгарс Ринкевичс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если расследование подтвердить причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что у него нет сомнений по поводу ответственности РФ за подрыв. «Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — заявил Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3. При этом он добавил, что расследование еще ведется. Новость по теме Что известно о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Президент Латвии отметил, что вопросы по Balticconnector обсуждаются с Эстонией и Финляндией. Первое, что хотят страны, — это усилить влияние НАТО в регионе. Повреждение газопровода произошло 8 октября. В Эстонии заявляют, что инцидент можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. При этом финские и эстонские власти подозревают причастность России и Китая.

Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если расследование подтвердить причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что у него нет сомнений по поводу ответственности РФ за подрыв. «Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — заявил Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3. При этом он добавил, что расследование еще ведется. Президент Латвии отметил, что вопросы по Balticconnector обсуждаются с Эстонией и Финляндией. Первое, что хотят страны, — это усилить влияние НАТО в регионе. Повреждение газопровода произошло 8 октября. В Эстонии заявляют, что инцидент можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. При этом финские и эстонские власти подозревают причастность России и Китая.