НАТО увеличит присутствие в Балтийском море после аварии на газопроводе

19 октября 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после аварии на Balticconnector Фото: miliman/pickupimage.com НАТО увеличит количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море после аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса. «НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных тральщиков НАТО», — говорится в сообщении на официальном сайте альянса. Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был поврежден 8 октября. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о внешнем воздействии. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен отметил, что газопровод мог быть поврежден корабельным якорем. Финляндия и Эстония также высказывали предположения о якобы причастности России и Китая к поломке Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения чушью.

НАТО увеличит количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море после аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса. «НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных тральщиков НАТО», — говорится в сообщении на официальном сайте альянса. Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был поврежден 8 октября. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о внешнем воздействии. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен отметил, что газопровод мог быть поврежден корабельным якорем. Финляндия и Эстония также высказывали предположения о якобы причастности России и Китая к поломке Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения чушью.