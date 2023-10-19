НАТО увеличит присутствие в Балтийском море после аварии на газопроводе

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НАТО усилит патрулирование в  Балтийском море после аварии на Balticconnector Фото:

НАТО увеличит количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море после аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных тральщиков НАТО», — говорится в сообщении на официальном сайте альянса.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был поврежден 8 октября. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о внешнем воздействии. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен отметил, что газопровод мог быть поврежден корабельным якорем. Финляндия и Эстония также высказывали предположения о якобы причастности России и Китая к поломке Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения чушью.

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НАТО увеличит количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море после аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса. «НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных тральщиков НАТО», — говорится в сообщении на официальном сайте альянса. Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был поврежден 8 октября. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о внешнем воздействии. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен отметил, что газопровод мог быть поврежден корабельным якорем. Финляндия и Эстония также высказывали предположения о якобы причастности России и Китая к поломке Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения чушью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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