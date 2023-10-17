Между Эстонией и Швецией совершена диверсия на подводном кабеле

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Швеция узнала о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Фото:

На телекоммуникационном кабеле, идущем между Швецией и Эстонией, обнаружили повреждение. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

«Он простирается между Эстонией и Швецией, и мы пока не можем оценить, что стало причиной, это не полный разрыв кабеля», — сказал Болин на пресс-конференции, его слова передает издание Aftonbladet. Он добавил, что предположительно кабель получил повреждение в то же время, когда произошла утечка на газопроводе Balticconnector.

Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. НАТО предложила Эстонии и Финляндии оказать содействие в расследовании инцидента на подводном газопроводе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает RT.

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На телекоммуникационном кабеле, идущем между Швецией и Эстонией, обнаружили повреждение. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. «Он простирается между Эстонией и Швецией, и мы пока не можем оценить, что стало причиной, это не полный разрыв кабеля», — сказал Болин на пресс-конференции, его слова передает издание Aftonbladet. Он добавил, что предположительно кабель получил повреждение в то же время, когда произошла утечка на газопроводе Balticconnector. Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. НАТО предложила Эстонии и Финляндии оказать содействие в расследовании инцидента на подводном газопроводе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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