Между Эстонией и Швецией совершена диверсия на подводном кабеле

17 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Швеция узнала о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На телекоммуникационном кабеле, идущем между Швецией и Эстонией, обнаружили повреждение. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. «Он простирается между Эстонией и Швецией, и мы пока не можем оценить, что стало причиной, это не полный разрыв кабеля», — сказал Болин на пресс-конференции, его слова передает издание Aftonbladet. Он добавил, что предположительно кабель получил повреждение в то же время, когда произошла утечка на газопроводе Balticconnector. Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. НАТО предложила Эстонии и Финляндии оказать содействие в расследовании инцидента на подводном газопроводе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает RT.

На телекоммуникационном кабеле, идущем между Швецией и Эстонией, обнаружили повреждение. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. «Он простирается между Эстонией и Швецией, и мы пока не можем оценить, что стало причиной, это не полный разрыв кабеля», — сказал Болин на пресс-конференции, его слова передает издание Aftonbladet. Он добавил, что предположительно кабель получил повреждение в то же время, когда произошла утечка на газопроводе Balticconnector. Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. НАТО предложила Эстонии и Финляндии оказать содействие в расследовании инцидента на подводном газопроводе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает RT.