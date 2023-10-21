Ребенку потребовалась помощь медиков после аварии в Нижневартовске

После ДТП ребенка увезли в больницу
В Нижневартовске водитель Lexus въехал в заднюю дверь Kia. В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что после ДТП ребенку потребовалась помощь врачей.
«Водитель Lexus при повороте не пропустил Kia. Удар пришелся в заднюю дверь. Также с этой стороны в машине сидел ребенок в детском кресле», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ребенка доставили в больницу. Там ему оказана необходимая помощь.
ДТП произошло на улице Нововартовской, 5. Никто из участников аварии серьезных травм не получил.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!