21 октября 2023
20 октября 2023

Ребенку потребовалась помощь медиков после аварии в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
После ДТП ребенка увезли в больницу Фото:

В Нижневартовске водитель Lexus въехал в заднюю дверь Kia. В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что после ДТП ребенку потребовалась помощь врачей.

«Водитель Lexus при повороте не пропустил Kia. Удар пришелся в заднюю дверь. Также с этой стороны в машине сидел ребенок в детском кресле», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ребенка доставили в больницу. Там ему оказана необходимая помощь.

ДТП произошло на улице Нововартовской, 5. Никто из участников аварии серьезных травм не получил.

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В Нижневартовске водитель Lexus въехал в заднюю дверь Kia. В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что после ДТП ребенку потребовалась помощь врачей. «Водитель Lexus при повороте не пропустил Kia. Удар пришелся в заднюю дверь. Также с этой стороны в машине сидел ребенок в детском кресле», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ребенка доставили в больницу. Там ему оказана необходимая помощь. ДТП произошло на улице Нововартовской, 5. Никто из участников аварии серьезных травм не получил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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