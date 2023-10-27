В Пермском крае мужчина с ножом напал на 12-летнюю девочку

27 октября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Мужчина угрожал девочке ножом и пытался увести в квартиру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае в поселке Зюкайка 12-летняя девочка сбежала от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Он, угрожая ножом, схватил ее за шею, увел вглубь леса, а затем повел в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться и убежать. «Ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина, угрожая ножом, 25 октября напал на 12-летнюю девочку, схватил ее за шею и начал угрожать убийством. Преступник увел ее вглубь лесного массива, а затем повел в свою квартиру. Но она смогла отбиться от него и убежать», — сообщил сайт телеканала «РЕН-ТВ» со ссылкой на свой источник. В тот же день мужчину задержали сотрудники полиции. В отношении его возбуждено уголовное дело о похищении человека. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

В Пермском крае в поселке Зюкайка 12-летняя девочка сбежала от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Он, угрожая ножом, схватил ее за шею, увел вглубь леса, а затем повел в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться и убежать. «Ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина, угрожая ножом, 25 октября напал на 12-летнюю девочку, схватил ее за шею и начал угрожать убийством. Преступник увел ее вглубь лесного массива, а затем повел в свою квартиру. Но она смогла отбиться от него и убежать», — сообщил сайт телеканала «РЕН-ТВ» со ссылкой на свой источник. В тот же день мужчину задержали сотрудники полиции. В отношении его возбуждено уголовное дело о похищении человека. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.