Юрист Ремесло потребовал запретить канал, призывавший к беспорядкам в Дагестане 30 октября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 + «Утро Дагестан» призывал к беспорядкам в Дагестане Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Российский юрист и общественник Илья Ремесло призвал запретить telegram-канал «Утро Дагестан», который публиковал призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября. Соответствующее заявление было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юрист написал обращение Краснову с просьбой запретить канал «Утро Дагестан». «„Утро Дагестан“ имеет признаки экстремистского сообщества в форме международного объединения без регистрации в органах власти РФ. Объединение „Утро Дагестан“ продвигает идеологию радикальных исламистов, объединяет и направляет последователей данной идеологии», — говорится в тексте заявления. Общественник также уточнил, что СМИ предлагает жителям РФ жертвовать деньги для продолжения противоправной деятельности. Ранее стало известно, что в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Сотни демонстрантов собрались встречать самолет, который летел из Израиля. В результате столкновений протестующих и силовиков пострадали более 20 человек. Позже выяснилось, что telegram-канал «Утро Дагестан», в котором публиковались призывы к беспорядкам, был создан на деньги экс-депутата Госдумы, иноагента Ильи Пономарева. По данным источников, он также сотрудничает с украинскими ЦИПсО. Российский юрист и общественник Илья Ремесло призвал запретить telegram-канал «Утро Дагестан», который публиковал призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября. Соответствующее заявление было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юрист написал обращение Краснову с просьбой запретить канал «Утро Дагестан». «„Утро Дагестан“ имеет признаки экстремистского сообщества в форме международного объединения без регистрации в органах власти РФ. Объединение „Утро Дагестан“ продвигает идеологию радикальных исламистов, объединяет и направляет последователей данной идеологии», — говорится в тексте заявления. Общественник также уточнил, что СМИ предлагает жителям РФ жертвовать деньги для продолжения противоправной деятельности. Ранее стало известно, что в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Сотни демонстрантов собрались встречать самолет, который летел из Израиля. В результате столкновений протестующих и силовиков пострадали более 20 человек. Позже выяснилось, что telegram-канал «Утро Дагестан», в котором публиковались призывы к беспорядкам, был создан на деньги экс-депутата Госдумы, иноагента Ильи Пономарева. По данным источников, он также сотрудничает с украинскими ЦИПсО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям