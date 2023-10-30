Юрист Ремесло потребовал запретить канал, призывавший к беспорядкам в Дагестане

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«Утро Дагестан» призывал к беспорядкам в Дагестане Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Российский юрист и общественник Илья Ремесло призвал запретить telegram-канал «Утро Дагестан», который публиковал призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября. Соответствующее заявление было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Юрист написал обращение Краснову с просьбой запретить канал «Утро Дагестан». «„Утро Дагестан“ имеет признаки экстремистского сообщества в форме международного объединения без регистрации в органах власти РФ. Объединение „Утро Дагестан“ продвигает идеологию радикальных исламистов, объединяет и направляет последователей данной идеологии», — говорится в тексте заявления. Общественник также уточнил, что СМИ предлагает жителям РФ жертвовать деньги для продолжения противоправной деятельности.

Ранее стало известно, что в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Сотни демонстрантов собрались встречать самолет, который летел из Израиля. В результате столкновений протестующих и силовиков пострадали более 20 человек.

Позже выяснилось, что telegram-канал «Утро Дагестан», в котором публиковались призывы к беспорядкам, был создан на деньги экс-депутата Госдумы, иноагента Ильи Пономарева. По данным источников, он также сотрудничает с украинскими ЦИПсО.

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Российский юрист и общественник Илья Ремесло призвал запретить telegram-канал «Утро Дагестан», который публиковал призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября. Соответствующее заявление было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юрист написал обращение Краснову с просьбой запретить канал «Утро Дагестан». «„Утро Дагестан“ имеет признаки экстремистского сообщества в форме международного объединения без регистрации в органах власти РФ. Объединение „Утро Дагестан“ продвигает идеологию радикальных исламистов, объединяет и направляет последователей данной идеологии», — говорится в тексте заявления. Общественник также уточнил, что СМИ предлагает жителям РФ жертвовать деньги для продолжения противоправной деятельности. Ранее стало известно, что в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Сотни демонстрантов собрались встречать самолет, который летел из Израиля. В результате столкновений протестующих и силовиков пострадали более 20 человек. Позже выяснилось, что telegram-канал «Утро Дагестан», в котором публиковались призывы к беспорядкам, был создан на деньги экс-депутата Госдумы, иноагента Ильи Пономарева. По данным источников, он также сотрудничает с украинскими ЦИПсО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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