В Тюмени устроят банкеты для чиновников со строганиной и морепродуктами

Власти Тюменской области закупают услуги по организации банкетов с деликатесами

В меню десятки позиций — от супов до десертов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» разместил закупку на проведение банкетов с разнообразным меню, в которое, в числе прочего, входят строганина, сложные ресторанные блюда и морепродукты. Тендер проводится на сайте госзакупок.

«Организация кофе-брейков и фуршетов, обслуживание официальных лиц и делегаций. Ассортиментный перечень блюд: закуски (17 позиций), сложные ресторанные блюда из мяса и рыбы, первые блюда (четыре позиции), выпечка (более 20 позиций), десерты (10 позиций). Финансирование — бюджет Тюменской области», — следует из данных закупки, размещенной «Турой».

В меню банкетов войдут такие блюда, как строганина из рыбы, различные нарезки и ассорти — из грибов, овощей, рыбы, мяса, соленьев, морепродуктов. Также среди угощений — шашлычки, жюльены, супы (уха, солянка, щи, грибной), различные пироги, мороженое, чизкейки и прочее.

По требованию заказчика банкеты должны проводиться лишь в одном месте — дворце культуры «Нефтяник». Для обслуживания гостей требуются квалифицированные официанты, бармены и повара.

Проводить мероприятия будут по заявкам заказчика в течение 2024 года. На подготовку одного приема исполнителю отводят от двух до четырех часов.

Ранее URA.RU писало, что подобную закупку также разместила Тюменская областная дума. Депутаты хотят видеть на своих столах деликатесную рыбу, ассорти сыров, разнообразное мясо и прочие угощения. Всего более 132 позиций.