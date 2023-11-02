02 ноября 2023

Челябинцы ипотеке стали предпочитать арендное жилье. Инфографика

Челябинцы ипотеке предпочитают арендное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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На рынок аренды горожан выталкивает рост ипотечных ставок на вторичное жилье Фото:

Жители Челябинска в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем из-за дисбаланса на ипотечном рынке стали чаще снимать квартиры в аренду. Это следует из информации, предоставленной президентом гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, а также из статистики портала о недвижимости.

«В Челябинске сохраняются льготные ипотечные ставки на первичном рынке, а на вторичном рынке они уже третий месяц как заградительно высокие, что выталкивает людей на рынок аренды. В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем вырос спрос на аренду жилья, на 7,3% снизилось число предложений, а сами арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Циан. Аналитика».

Эксперты «Циан. Анатилики» отметили необычные сезонные тренды, а именно в октябре 2023 в Челябинске предложение должно было активно восстанавливаться, а арендные ставки снижаться, но этого не произошло. Сейчас данный механизм «запускается» с большим трудом.

По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, для челябинцев может оказаться непосильным ежемесячный платеж по ипотеке в размере 39 тысяч рублей за небольшую однокомнатную квартиру на вторичке при средней зарплате в 50 тысяч рублей. Горожане предпочтут идти в аренду, соответственно покупательская способность упадет. Эксперт отмечает, через некоторое время на вторичном рынке продажи жилья и вовсе могут остановиться.

В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем число предложений снизилось на 7,3%, а арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей
В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем число предложений снизилось на 7,3%, а арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей
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Жители Челябинска в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем из-за дисбаланса на ипотечном рынке стали чаще снимать квартиры в аренду. Это следует из информации, предоставленной президентом гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, а также из статистики портала о недвижимости. «В Челябинске сохраняются льготные ипотечные ставки на первичном рынке, а на вторичном рынке они уже третий месяц как заградительно высокие, что выталкивает людей на рынок аренды. В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем вырос спрос на аренду жилья, на 7,3% снизилось число предложений, а сами арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Циан. Аналитика». Эксперты «Циан. Анатилики» отметили необычные сезонные тренды, а именно в октябре 2023 в Челябинске предложение должно было активно восстанавливаться, а арендные ставки снижаться, но этого не произошло. Сейчас данный механизм «запускается» с большим трудом. По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, для челябинцев может оказаться непосильным ежемесячный платеж по ипотеке в размере 39 тысяч рублей за небольшую однокомнатную квартиру на вторичке при средней зарплате в 50 тысяч рублей. Горожане предпочтут идти в аренду, соответственно покупательская способность упадет. Эксперт отмечает, через некоторое время на вторичном рынке продажи жилья и вовсе могут остановиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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