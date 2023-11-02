Челябинцы ипотеке стали предпочитать арендное жилье. Инфографика

Челябинцы ипотеке предпочитают арендное жилье

03 ноября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

На рынок аренды горожан выталкивает рост ипотечных ставок на вторичное жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Челябинска в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем из-за дисбаланса на ипотечном рынке стали чаще снимать квартиры в аренду. Это следует из информации, предоставленной президентом гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, а также из статистики портала о недвижимости. «В Челябинске сохраняются льготные ипотечные ставки на первичном рынке, а на вторичном рынке они уже третий месяц как заградительно высокие, что выталкивает людей на рынок аренды. В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем вырос спрос на аренду жилья, на 7,3% снизилось число предложений, а сами арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Циан. Аналитика». Эксперты «Циан. Анатилики» отметили необычные сезонные тренды, а именно в октябре 2023 в Челябинске предложение должно было активно восстанавливаться, а арендные ставки снижаться, но этого не произошло. Сейчас данный механизм «запускается» с большим трудом. По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, для челябинцев может оказаться непосильным ежемесячный платеж по ипотеке в размере 39 тысяч рублей за небольшую однокомнатную квартиру на вторичке при средней зарплате в 50 тысяч рублей. Горожане предпочтут идти в аренду, соответственно покупательская способность упадет. Эксперт отмечает, через некоторое время на вторичном рынке продажи жилья и вовсе могут остановиться. В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем число предложений снизилось на 7,3%, а арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей Скрин: сайт Циан Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем из-за дисбаланса на ипотечном рынке стали чаще снимать квартиры в аренду. Это следует из информации, предоставленной президентом гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, а также из статистики портала о недвижимости. «В Челябинске сохраняются льготные ипотечные ставки на первичном рынке, а на вторичном рынке они уже третий месяц как заградительно высокие, что выталкивает людей на рынок аренды. В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем вырос спрос на аренду жилья, на 7,3% снизилось число предложений, а сами арендные ставки выросли на 12,3% до 22 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Циан. Аналитика». Эксперты «Циан. Анатилики» отметили необычные сезонные тренды, а именно в октябре 2023 в Челябинске предложение должно было активно восстанавливаться, а арендные ставки снижаться, но этого не произошло. Сейчас данный механизм «запускается» с большим трудом. По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, для челябинцев может оказаться непосильным ежемесячный платеж по ипотеке в размере 39 тысяч рублей за небольшую однокомнатную квартиру на вторичке при средней зарплате в 50 тысяч рублей. Горожане предпочтут идти в аренду, соответственно покупательская способность упадет. Эксперт отмечает, через некоторое время на вторичном рынке продажи жилья и вовсе могут остановиться.