Тюменские фермеры подделывают даты выработки продукции

Россельхознадзор обнаружил два факта подделки сроков производства мяса в Тюмени

07 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Говядина и мясные полуфабрикаты были произведены на два дня раньше отмеченных в ветеринарных документах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области выявили два случая подделки срока выработки мясной продукции в ветеринарных документах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «ООО „Исток“ при оформлении документов на производство говядины, выработка которой осуществлялась 16 октября, указана дата выработки 19 октября. Так же на двое суток изменена дата выработки мясных полуфабрикатов ИП Заговеньевой», — говорится в сообщении. В обоих случаях было объявлено предостережение, уточняет пресс-служба ведомства. В службе ветеринарии URA.RU пояснили, что сроки годности свежей говядины зависят от температуры хранения, но без заморозки не превышают 20 суток. Сроки годности полуфабрикатов без заморозки варьируются в пределах от 24 часов до 3-5 дней. Ранее URA.RU рассказало о том, что претензии у контролирующих структур возникают не только к фермерам, но и к крупным сельхозкомпаниям. В частности, опасные вещества обнаружили в колбасе мясокомбината, который принадлежит агрохолдингу «Юбилейный».

В Тюменской области выявили два случая подделки срока выработки мясной продукции в ветеринарных документах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «ООО „Исток“ при оформлении документов на производство говядины, выработка которой осуществлялась 16 октября, указана дата выработки 19 октября. Так же на двое суток изменена дата выработки мясных полуфабрикатов ИП Заговеньевой», — говорится в сообщении. В обоих случаях было объявлено предостережение, уточняет пресс-служба ведомства. В службе ветеринарии URA.RU пояснили, что сроки годности свежей говядины зависят от температуры хранения, но без заморозки не превышают 20 суток. Сроки годности полуфабрикатов без заморозки варьируются в пределах от 24 часов до 3-5 дней. Ранее URA.RU рассказало о том, что претензии у контролирующих структур возникают не только к фермерам, но и к крупным сельхозкомпаниям. В частности, опасные вещества обнаружили в колбасе мясокомбината, который принадлежит агрохолдингу «Юбилейный».