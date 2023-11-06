06 ноября 2023

В Перми закрыли кафе, после питания в котором массово заболели дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, общепит, кафе, фастфуд, столики в кафе
Детям стало плохо, после обеда в пермском кафе Фото:

Кафе «Сказка» в Перми, где произошло массовое заболевание детей норовирусом закрыто на 30 суток. Такое решение принял Индустриальный районный суд.

«Согласно проведенному санитарно-эпидемиологическому расследованию, острая кишечная инфекция у детей была диагностирована у детей после питания в кафе „Сказка“. Установлено, что в кафе были нарушены санитарные нормы, неправильно хранились продукты и отсутствовали маркировки. Постановлением суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения. В течение 30 суток кафе „Сказка“ будет закрыто», — говорится на сайте Индустриального районного суда.

Ранее URA.RU сообщало, что заболели дети, которые приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Два десятка циркачей оказались в краевой больнице, у всех был диагностирован норовирус. Расследование случившегося проводил не только краевой Роспотребнадзор, но и следователи СКР, которые возбудили уголовное дело.

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Кафе «Сказка» в Перми, где произошло массовое заболевание детей норовирусом закрыто на 30 суток. Такое решение принял Индустриальный районный суд. «Согласно проведенному санитарно-эпидемиологическому расследованию, острая кишечная инфекция у детей была диагностирована у детей после питания в кафе „Сказка“. Установлено, что в кафе были нарушены санитарные нормы, неправильно хранились продукты и отсутствовали маркировки. Постановлением суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения. В течение 30 суток кафе „Сказка“ будет закрыто», — говорится на сайте Индустриального районного суда. Ранее URA.RU сообщало, что заболели дети, которые приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Два десятка циркачей оказались в краевой больнице, у всех был диагностирован норовирус. Расследование случившегося проводил не только краевой Роспотребнадзор, но и следователи СКР, которые возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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