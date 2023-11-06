В Перми закрыли кафе, после питания в котором массово заболели дети

Детям стало плохо, после обеда в пермском кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кафе «Сказка» в Перми, где произошло массовое заболевание детей норовирусом закрыто на 30 суток. Такое решение принял Индустриальный районный суд.

«Согласно проведенному санитарно-эпидемиологическому расследованию, острая кишечная инфекция у детей была диагностирована у детей после питания в кафе „Сказка“. Установлено, что в кафе были нарушены санитарные нормы, неправильно хранились продукты и отсутствовали маркировки. Постановлением суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения. В течение 30 суток кафе „Сказка“ будет закрыто», — говорится на сайте Индустриального районного суда.

Ранее URA.RU сообщало, что заболели дети, которые приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Два десятка циркачей оказались в краевой больнице, у всех был диагностирован норовирус. Расследование случившегося проводил не только краевой Роспотребнадзор, но и следователи СКР, которые возбудили уголовное дело.