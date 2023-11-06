06 ноября 2023

ГИБДД готовит массовые рейды в ХМАО из-за зимней резины

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД планируют в декабре провести профилактические рейды на дорогах из-за зимней резины Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники Госавтоинспекции планируют в декабре провести профилактические рейды на дорогах. Силовики будут проверять у водителей замену летней резины на зимнюю. Об этом URA.RU cообщили в окружном ГИБДД.

«В декабре месяце планируются данные [рейдовые] мероприятия», — сообщили URA.RU представители ведомства. С 1 декабря в России сотрудники дорожной полиции смогут штрафовать водителей, которые ездят на летней резине зимой.

Ранее URA.RU рассказывало о размере штрафов за езду на летней резине зимой. Он будет составлять 500 рублей, но у водителей есть возможность оплатить его со скидкой.

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В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники Госавтоинспекции планируют в декабре провести профилактические рейды на дорогах. Силовики будут проверять у водителей замену летней резины на зимнюю. Об этом URA.RU cообщили в окружном ГИБДД. «В декабре месяце планируются данные [рейдовые] мероприятия», — сообщили URA.RU представители ведомства. С 1 декабря в России сотрудники дорожной полиции смогут штрафовать водителей, которые ездят на летней резине зимой. Ранее URA.RU рассказывало о размере штрафов за езду на летней резине зимой. Он будет составлять 500 рублей, но у водителей есть возможность оплатить его со скидкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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