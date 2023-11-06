ГИБДД готовит массовые рейды в ХМАО из-за зимней резины

Сотрудники ГИБДД планируют в декабре провести профилактические рейды на дорогах из-за зимней резины
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники Госавтоинспекции планируют в декабре провести профилактические рейды на дорогах. Силовики будут проверять у водителей замену летней резины на зимнюю. Об этом URA.RU cообщили в окружном ГИБДД.
«В декабре месяце планируются данные [рейдовые] мероприятия», — сообщили URA.RU представители ведомства. С 1 декабря в России сотрудники дорожной полиции смогут штрафовать водителей, которые ездят на летней резине зимой.
Ранее URA.RU рассказывало о размере штрафов за езду на летней резине зимой. Он будет составлять 500 рублей, но у водителей есть возможность оплатить его со скидкой.
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