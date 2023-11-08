США назвали условия возвращения РФ замороженных активов

Госдеп: Запад не вернет РФ замороженные активы, пока страна не заплатит за СВО

09 ноября 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

России не будут возвращены 300 млрд долларов, пока она не заплатит за СВО, заявил Джеймс О’Брайен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не вернет России ее замороженные активы в размере 300 млрд долларов, пока она не заплатит за специальную военную операцию на Украине. Об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по Группе стран большой семерки <…> подтвердили, что Россия должна заплатить. И что иммобилизованные (замороженные — прим. URA.RU) активы России в размере порядка 300 млрд долларов не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — отметил О’Брайен на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Также он утвердительно ответил на вопрос об увеличении «аппетита» Пекина к применению военной силы на Тайване в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева. «Китай будет рассматривать нас [США] как более слабых», — сказал О’Брайен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. По его словам, Запад столкнется с серьезными судебными и юридическими издержками, пишет RT.

Запад не вернет России ее замороженные активы в размере 300 млрд долларов, пока она не заплатит за специальную военную операцию на Украине. Об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по Группе стран большой семерки <…> подтвердили, что Россия должна заплатить. И что иммобилизованные (замороженные — прим. URA.RU) активы России в размере порядка 300 млрд долларов не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — отметил О’Брайен на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Также он утвердительно ответил на вопрос об увеличении «аппетита» Пекина к применению военной силы на Тайване в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева. «Китай будет рассматривать нас [США] как более слабых», — сказал О’Брайен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. По его словам, Запад столкнется с серьезными судебными и юридическими издержками, пишет RT.