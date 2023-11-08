Врачи из ХМАО спасли жизнь новорожденному с гипоксией

Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного из Нефтеюганска (ХМАО) с дыхательным расстройством. Длительное кислородное голодание угрожало жизни недоношенного ребенка. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила на сайте ведомства.
«На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребенка врачи Центра выявили свободный газ. После краткой предоперационной подготовки, в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — пояснили в публикации на сайте ведомства. Поводом для обследования послужила кислородозависимость малыша выше 40%. Подобное состояние способно вызвать разрушение клеток, тканей и органов новорожденного.
На данный момент ребенок проходит реабилитацию в Центре. Его жизни ничто не угрожает.
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