08 ноября 2023

Врачи из ХМАО спасли жизнь новорожденному с гипоксией

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Хирурги спасли малыша от гипоксии Фото:

Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного из Нефтеюганска (ХМАО) с дыхательным расстройством. Длительное кислородное голодание угрожало жизни недоношенного ребенка. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила на сайте ведомства.

«На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребенка врачи Центра выявили свободный газ. После краткой предоперационной подготовки, в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — пояснили в публикации на сайте ведомства. Поводом для обследования послужила кислородозависимость малыша выше 40%. Подобное состояние способно вызвать разрушение клеток, тканей и органов новорожденного.

На данный момент ребенок проходит реабилитацию в Центре. Его жизни ничто не угрожает.

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Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного из Нефтеюганска (ХМАО) с дыхательным расстройством. Длительное кислородное голодание угрожало жизни недоношенного ребенка. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила на сайте ведомства. «На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребенка врачи Центра выявили свободный газ. После краткой предоперационной подготовки, в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — пояснили в публикации на сайте ведомства. Поводом для обследования послужила кислородозависимость малыша выше 40%. Подобное состояние способно вызвать разрушение клеток, тканей и органов новорожденного. На данный момент ребенок проходит реабилитацию в Центре. Его жизни ничто не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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