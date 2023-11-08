Врачи из ХМАО спасли жизнь новорожденному с гипоксией

09 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Хирурги спасли малыша от гипоксии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного из Нефтеюганска (ХМАО) с дыхательным расстройством. Длительное кислородное голодание угрожало жизни недоношенного ребенка. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила на сайте ведомства. «На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребенка врачи Центра выявили свободный газ. После краткой предоперационной подготовки, в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — пояснили в публикации на сайте ведомства. Поводом для обследования послужила кислородозависимость малыша выше 40%. Подобное состояние способно вызвать разрушение клеток, тканей и органов новорожденного. На данный момент ребенок проходит реабилитацию в Центре. Его жизни ничто не угрожает.

Хирурги сургутского Центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного из Нефтеюганска (ХМАО) с дыхательным расстройством. Длительное кислородное голодание угрожало жизни недоношенного ребенка. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила на сайте ведомства. «На контрольном рентгеновском снимке органов груди и брюшной полости ребенка врачи Центра выявили свободный газ. После краткой предоперационной подготовки, в экстренном порядке детские хирурги выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка», — пояснили в публикации на сайте ведомства. Поводом для обследования послужила кислородозависимость малыша выше 40%. Подобное состояние способно вызвать разрушение клеток, тканей и органов новорожденного. На данный момент ребенок проходит реабилитацию в Центре. Его жизни ничто не угрожает.