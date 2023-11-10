В ХМАО бизнесмен избежал уголовного срока, вернув в бюджет 63 млн рублей

11 ноября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Полное возмещение ущерба спасло бизнесмена от уголовного преследования Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО руководитель нефтесервисной компании вернул в бюджет недоимки по налогам за 2017 и 2018 годы, а также заплатил штраф и пени. Общая сумма поступлений в казну составила 63 миллиона рублей. В окружном управлении СК РФ сообщили, что благодаря полному возмещению ущерба, уголовное дело прекращено. «В период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей. В бюджет государства возмещена полная сумма недоимки по налогам, а также пени и штраф. Всего в результате принятых мер бюджет Российской Федерации пополнился на 63 миллиона рублей. В связи с полным возмещением ущерба <…> расследование уголовного дела прекращено», — сообщается на официальном сайте ведомства. Нарушитель предоставлял в налоговую фиктивные данные. В них содержалась ложная информация о финансово-хозяйственных операциях с другими компаниями. Ранее суд в Нижневартовске (ХМАО) вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил 198,9 миллиона рублей.

В ХМАО руководитель нефтесервисной компании вернул в бюджет недоимки по налогам за 2017 и 2018 годы, а также заплатил штраф и пени. Общая сумма поступлений в казну составила 63 миллиона рублей. В окружном управлении СК РФ сообщили, что благодаря полному возмещению ущерба, уголовное дело прекращено. «В период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей. В бюджет государства возмещена полная сумма недоимки по налогам, а также пени и штраф. Всего в результате принятых мер бюджет Российской Федерации пополнился на 63 миллиона рублей. В связи с полным возмещением ущерба <…> расследование уголовного дела прекращено», — сообщается на официальном сайте ведомства. Нарушитель предоставлял в налоговую фиктивные данные. В них содержалась ложная информация о финансово-хозяйственных операциях с другими компаниями. Ранее суд в Нижневартовске (ХМАО) вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил 198,9 миллиона рублей.