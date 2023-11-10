10 ноября 2023

В ХМАО бизнесмен избежал уголовного срока, вернув в бюджет 63 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полное возмещение ущерба спасло бизнесмена от уголовного преследования Фото:

В ХМАО руководитель нефтесервисной компании вернул в бюджет недоимки по налогам за 2017 и 2018 годы, а также заплатил штраф и пени. Общая сумма поступлений в казну составила 63 миллиона рублей. В окружном управлении СК РФ сообщили, что благодаря полному возмещению ущерба, уголовное дело прекращено.

«В период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей. В бюджет государства возмещена полная сумма недоимки по налогам, а также пени и штраф. Всего в результате принятых мер бюджет Российской Федерации пополнился на 63 миллиона рублей. В связи с полным возмещением ущерба <…> расследование уголовного дела прекращено», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Нарушитель предоставлял в налоговую фиктивные данные. В них содержалась ложная информация о финансово-хозяйственных операциях с другими компаниями.

Ранее суд в Нижневартовске (ХМАО) вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил 198,9 миллиона рублей.

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В ХМАО руководитель нефтесервисной компании вернул в бюджет недоимки по налогам за 2017 и 2018 годы, а также заплатил штраф и пени. Общая сумма поступлений в казну составила 63 миллиона рублей. В окружном управлении СК РФ сообщили, что благодаря полному возмещению ущерба, уголовное дело прекращено. «В период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей. В бюджет государства возмещена полная сумма недоимки по налогам, а также пени и штраф. Всего в результате принятых мер бюджет Российской Федерации пополнился на 63 миллиона рублей. В связи с полным возмещением ущерба <…> расследование уголовного дела прекращено», — сообщается на официальном сайте ведомства. Нарушитель предоставлял в налоговую фиктивные данные. В них содержалась ложная информация о финансово-хозяйственных операциях с другими компаниями. Ранее суд в Нижневартовске (ХМАО) вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил 198,9 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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