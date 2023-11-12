Власти Кунгура проигнорировали обвинения в уродовании города

В Кунгуре сохранится требование к оформлению всех вывесок города в едином стиле

13 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Все вывески туристического Кунгура станут едиными Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кунгуре Пермского края сохранится требование к оформлению всех вывесок в центре города в едином стиле с использованием шрифта Iren Serif. Ранее это вызвало недовольство местного бизнеса, а также автора шрифта Владислава Деревянных, который вывел скандал на общероссийский уровень. Но, по итогам совещания, чиновники решили ничего не менять, выяснило URA.RU. «В планах администрации не предусмотрено внесение изменений в действующие нормативные документы, касающиеся перехода к единой стилистике оформления вывесок (на определенных территориях города), или отмены действия таких документов», — заявили URA.RU в администрации Кунгурского муниципального округа. В управлении градостроительства подчеркнули, что срочного требования о замене вывесок нет — у предпринимателей есть на это три года. Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер Владислав Деревянных, который создал шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда Кунгура, возмутился тем, как чиновники использовали его продукт. По его словам, повсеместное использование шрифта уродует внешний облик города. После распространения его претензий в СМИ в мэрии собрали совещание, на которое Деревянных не пригласили. Сам он намерен продолжить борьбу за правильное использование шрифта.

В Кунгуре Пермского края сохранится требование к оформлению всех вывесок в центре города в едином стиле с использованием шрифта Iren Serif. Ранее это вызвало недовольство местного бизнеса, а также автора шрифта Владислава Деревянных, который вывел скандал на общероссийский уровень. Но, по итогам совещания, чиновники решили ничего не менять, выяснило URA.RU. «В планах администрации не предусмотрено внесение изменений в действующие нормативные документы, касающиеся перехода к единой стилистике оформления вывесок (на определенных территориях города), или отмены действия таких документов», — заявили URA.RU в администрации Кунгурского муниципального округа. В управлении градостроительства подчеркнули, что срочного требования о замене вывесок нет — у предпринимателей есть на это три года. Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер Владислав Деревянных, который создал шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда Кунгура, возмутился тем, как чиновники использовали его продукт. По его словам, повсеместное использование шрифта уродует внешний облик города. После распространения его претензий в СМИ в мэрии собрали совещание, на которое Деревянных не пригласили. Сам он намерен продолжить борьбу за правильное использование шрифта.