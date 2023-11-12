В ХМАО прокуратура вступилась за инвалида, который остался без пенсии

13 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

У инвалида списали деньги за закрытый кредит Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура устроила проверку истории с пенсионером-инвалидом из Нижневартовска, у которого повторно списали деньги за закрытый кредит. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера-инвалида. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц у мужчины изъяли всю пенсию. Его счет оказался в минусе. При этом саму задолженность по кредиту перед банком югорчанин погасил в 2020 году.

Прокуратура устроила проверку истории с пенсионером-инвалидом из Нижневартовска, у которого повторно списали деньги за закрытый кредит. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера-инвалида. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц у мужчины изъяли всю пенсию. Его счет оказался в минусе. При этом саму задолженность по кредиту перед банком югорчанин погасил в 2020 году.