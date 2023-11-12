12 ноября 2023

В ХМАО прокуратура вступилась за инвалида, который остался без пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
У инвалида списали деньги за закрытый кредит Фото:

Прокуратура устроила проверку истории с пенсионером-инвалидом из Нижневартовска, у которого повторно списали деньги за закрытый кредит. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера-инвалида. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц у мужчины изъяли всю пенсию. Его счет оказался в минусе. При этом саму задолженность по кредиту перед банком югорчанин погасил в 2020 году.

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Прокуратура устроила проверку истории с пенсионером-инвалидом из Нижневартовска, у которого повторно списали деньги за закрытый кредит. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера-инвалида. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц у мужчины изъяли всю пенсию. Его счет оказался в минусе. При этом саму задолженность по кредиту перед банком югорчанин погасил в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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