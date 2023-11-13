Мэр Екатеринбурга отметил заслуги Горенбурга и Пантыкина

В Екатеринбурге выдающимся горожанам вручат награды за заслуги

13 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Горенбурга и других почетных горожан наградят 17 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Шестерых екатеринбуржцев наградят почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В их числе — музыкант Александр Пантыкин и директор продюсерского центр «ЛАД», основатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург. Соответствующий документ подписал мэр города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документы о награждении почетным знаком „За заслуги перед городом Екатеринбургом“ шестерых выдающихся жителей уральской столицы, представляющих различные сферы деятельности», — говорится в сообщении. Так, за вклад в развитие культуры и искусства награждены Евгений Горенбург и Александр Пантыкин. За вклад в сферу медицины отмечен заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии и хирургических методов лечения больницы № 40 Сергей Демидов, за благотворительную деятельность — председатель совета директоров «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов, вклад в развитие ветеранского движения — зампредседателя Свердловской ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей Валентина Рябцева, развитие спорта — гендиректор яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков. Их наградят в канун исторического Дня города, 17 ноября.

Шестерых екатеринбуржцев наградят почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В их числе — музыкант Александр Пантыкин и директор продюсерского центр «ЛАД», основатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург. Соответствующий документ подписал мэр города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документы о награждении почетным знаком „За заслуги перед городом Екатеринбургом“ шестерых выдающихся жителей уральской столицы, представляющих различные сферы деятельности», — говорится в сообщении. Так, за вклад в развитие культуры и искусства награждены Евгений Горенбург и Александр Пантыкин. За вклад в сферу медицины отмечен заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии и хирургических методов лечения больницы № 40 Сергей Демидов, за благотворительную деятельность — председатель совета директоров «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов, вклад в развитие ветеранского движения — зампредседателя Свердловской ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей Валентина Рябцева, развитие спорта — гендиректор яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков. Их наградят в канун исторического Дня города, 17 ноября.