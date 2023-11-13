13 ноября 2023

В Екатеринбурге к зданию УрФУ съехались 12 пожарных машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
На вызов о пожаре приехали 35 сотрудников МЧС Фото:

В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Мира собрались 12 пожарных машин. В здании возгорания не обнаружено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 06:37 часов поступило сообщение о пожаре на улице Мира. К месту происшествия выехали 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники», — сказано в сообщении. В ходе проверки спасатели не обнаружили признаков горения. На фотографии видно, что спецтехника подъезжала к зданию УрФУ.

Фото:

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В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Мира собрались 12 пожарных машин. В здании возгорания не обнаружено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 06:37 часов поступило сообщение о пожаре на улице Мира. К месту происшествия выехали 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники», — сказано в сообщении. В ходе проверки спасатели не обнаружили признаков горения. На фотографии видно, что спецтехника подъезжала к зданию УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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