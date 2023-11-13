На вызов о пожаре приехали 35 сотрудников МЧС
В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Мира собрались 12 пожарных машин. В здании возгорания не обнаружено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 06:37 часов поступило сообщение о пожаре на улице Мира. К месту происшествия выехали 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники», — сказано в сообщении. В ходе проверки спасатели не обнаружили признаков горения. На фотографии видно, что спецтехника подъезжала к зданию УрФУ.
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