Главный по театрам устроит встречу для VIP-гостей на площадке Козицына

В Верхнюю Пышму с гастролями приедет Александр Калягин

14 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Александр Калягин познакомился с командой Theatrum в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Союза театральных деятелей, звезда советского театра и кино Александр Калягин приедет в частный универсальный театр Theatrum (создан по инициативе экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына). Несмотря на то, что артист неохотно выезжает на гастроли за пределы Москвы, он лично решил посетить площадку в Верхней Пышме и намерен провести здесь встречу для поклонников и VIP-гостей. Александр Калягин познакомился с Theatrum, когда тот приезжал в сентябре на гастроли в Москву. Команда театра обратилась за помощью к народному артисту, как к главе Союза театральных деятелей, чтобы тот предоставил площадку театрального центра «На Страстном». После того как свердловчане успешно дали спектакли в столице, артист выразил восхищение театром и решил лично побывать в Верхней Пышме. «Александр Калягин едет не только на гастроли, здесь его миссия более широка, его заинтересовал проект нового театрального центра в Верхней Пышме, с которым он планирует ознакомиться во время визита», — рассказывают представители Theatrum. Сопровождать его в поездке будет народный артист Владимир Симонов из Театра имени Евгения Вахтангова. Свердловчане смогут увидеть спектакль «Лица» по мотивам юмористических рассказов Антона Чехова уже 11 декабря. Актеры сыграют комедию по мотивам нескольких рассказов писателя: «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». На следующий день, 12 декабря, пройдет творческая встреча. Ранее по инициативе экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына в Theatrum приглашали звезд джаза. Также в Верхнюю Пышму дважды привозили спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» об известной французской певице Эдит Пиаф. Постановку привез Александр Баргман, который известен не только как актер театра и кино, но еще и как мастер озвучки — именно его голосом на русском языке говорит Джонни Депп, Бен Стиллер и ковбой Вуди из «Истории игрушек». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Союза театральных деятелей, звезда советского театра и кино Александр Калягин приедет в частный универсальный театр Theatrum (создан по инициативе экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына). Несмотря на то, что артист неохотно выезжает на гастроли за пределы Москвы, он лично решил посетить площадку в Верхней Пышме и намерен провести здесь встречу для поклонников и VIP-гостей. Александр Калягин познакомился с Theatrum, когда тот приезжал в сентябре на гастроли в Москву. Команда театра обратилась за помощью к народному артисту, как к главе Союза театральных деятелей, чтобы тот предоставил площадку театрального центра «На Страстном». После того как свердловчане успешно дали спектакли в столице, артист выразил восхищение театром и решил лично побывать в Верхней Пышме. «Александр Калягин едет не только на гастроли, здесь его миссия более широка, его заинтересовал проект нового театрального центра в Верхней Пышме, с которым он планирует ознакомиться во время визита», — рассказывают представители Theatrum. Сопровождать его в поездке будет народный артист Владимир Симонов из Театра имени Евгения Вахтангова. Свердловчане смогут увидеть спектакль «Лица» по мотивам юмористических рассказов Антона Чехова уже 11 декабря. Актеры сыграют комедию по мотивам нескольких рассказов писателя: «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». На следующий день, 12 декабря, пройдет творческая встреча. Ранее по инициативе экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына в Theatrum приглашали звезд джаза. Также в Верхнюю Пышму дважды привозили спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» об известной французской певице Эдит Пиаф. Постановку привез Александр Баргман, который известен не только как актер театра и кино, но еще и как мастер озвучки — именно его голосом на русском языке говорит Джонни Депп, Бен Стиллер и ковбой Вуди из «Истории игрушек».