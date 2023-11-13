У строителей ХМАО появится новый подход к капремонту домов

14 ноября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Капремонт домов могут привязать к фактическому состоянию домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе может появится новый подход к капитальному ремонту домов. Он предполагает, что его сроки будут зависеть от фактического состояния дома — такой законопроект рассмотрит Госдума. О том, какие перспективы механизм откроет для Югры URA.RU рассказал эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. «Многое будет зависеть от того, как будет реализован механизм оценки состояния зданий, как будут минимизированы риски недобросовестного поведения участников процесса техобследования и так далее. Нюансов много. Но в любом случае, увязка необходимости и сроков капремонта с реальным состоянием МКД представляется важным шагом в направлении более рационального подхода к обслуживанию и ремонту жилищного фонда. У ответственных собственников действительно появится возможность более рационально тратить накопленные деньги, особенно, если они аккумулируются на спецсчетах, а у ФКР — эффективнее перераспределять накопления», — поясняет эксперт. Влияние механизма на строительную отрасль региона, считает эксперт, можно будет оценить лишь на практике. Рассматривать инициативу будут в следующем году. При этом на сам рынок услуг по капремонту домов кардинального влияния быть не должно. «Инициатива предполагает возможность „передвижки“ сроков ремонта в обе стороны, а состояние жилого фонда у нас с учетом конструктивных особенностей и качества постройки зданий, возведенных в 20 веке, морального и материального устаревания тех же лифтов и прочих элементов — обуславливает большой объем работ на годы вперед», — резюмирует Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Компании смогут сократить издержки на исправление проблем на объектах, которые произошли из-за некачественных стройматериалов. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе может появится новый подход к капитальному ремонту домов. Он предполагает, что его сроки будут зависеть от фактического состояния дома — такой законопроект рассмотрит Госдума. О том, какие перспективы механизм откроет для Югры URA.RU рассказал эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. «Многое будет зависеть от того, как будет реализован механизм оценки состояния зданий, как будут минимизированы риски недобросовестного поведения участников процесса техобследования и так далее. Нюансов много. Но в любом случае, увязка необходимости и сроков капремонта с реальным состоянием МКД представляется важным шагом в направлении более рационального подхода к обслуживанию и ремонту жилищного фонда. У ответственных собственников действительно появится возможность более рационально тратить накопленные деньги, особенно, если они аккумулируются на спецсчетах, а у ФКР — эффективнее перераспределять накопления», — поясняет эксперт. Влияние механизма на строительную отрасль региона, считает эксперт, можно будет оценить лишь на практике. Рассматривать инициативу будут в следующем году. При этом на сам рынок услуг по капремонту домов кардинального влияния быть не должно. «Инициатива предполагает возможность „передвижки“ сроков ремонта в обе стороны, а состояние жилого фонда у нас с учетом конструктивных особенностей и качества постройки зданий, возведенных в 20 веке, морального и материального устаревания тех же лифтов и прочих элементов — обуславливает большой объем работ на годы вперед», — резюмирует Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Компании смогут сократить издержки на исправление проблем на объектах, которые произошли из-за некачественных стройматериалов. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий.