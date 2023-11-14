Мэр Перми Соснин учредил горсовет, избавившись от наследия предшественников

В мэрии Перми создали городской совет для развития предпринимательства

Название нового совета в мэрии Перми совпадает с краевой структурой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В администрации Перми создали совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. При этом были упразднены все совещательные органы, действующие при предыдущих главах города. Об этом говорится в соответствующем распоряжении с подписью мэра Эдуарда Соснина.

«Соснин подписал распоряжение о создании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Этим документом мэр упразднил несколько совещательных органов, созданных в Перми для стимулирования деловой активности. Ликвидированы: совет по улучшению инвестиционного климата при главе (создан экс-мэром Дмитрием Самойловым — прим. URA.RU), рабочая группа по выработке и реализации мер, направленных на поддержание экономической стабильности (создана при Самойлове — прим. URA.RU), совет по развитию малого и среднего предпринимательства Перми (создан при экс-мэре Алексее Демкине — прим. URA.RU)», — указано в документе, передает «Коммерсант-Прикамье».

Соснин закончил формировать свою команду в сентябре. Он изменил структуру мэрии так, что в его прямом подчинении не осталось никаких ведомств. В начале следующего месяца в администрации Перми сократили 200 вакантных ставок. Источники, знакомые с планом городских властей, указывали, что их количество может быть увеличено до 500 к концу года. Позже в администрации отказались от проекта по созданию муниципальной милиции. Этот план хотел реализовать Демкин.