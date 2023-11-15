Жительница Казахстана перебралась в Курган и устроилась работать на мясокомбинат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Казахстана Алена Топорова после переезда в Курганскую область получила гражданство РФ и пошла работать на мясокомбинат. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Алена Топорова приехала в регион из Северо-Казахстанской области в 2018 году. На четвертом курсе обучения в КГСХА имени Т.С. Мальцева оформила разрешительные документы об участии в программе переселения и до окончания вуза получила паспорт гражданина РФ. После получения диплома Алена устроилась оператором вакуумной линии на мясокомбинате», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что житель Казахстана приехал в Курган, чтобы получить гражданство и уехать на СВО. Вместе с мужчиной в регион переехала его супруга. По ее словам, они планируют остаться жить в Курганской области. Согласно указу Путина, иностранцы могут получить российские паспорта в упрощенном порядке после заключения контракта на военную службу.

Жительница Казахстана Алена Топорова получала паспорт РФ и устроилась работать на мясокомбинате Фото: УМВД России по Курганской области