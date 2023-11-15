Дочка «Славнефти» в ХМАО заявила о падении выручки на несколько миллиардов

16 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Нефтяная компания из ХМАО отчиталась о падении выручки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дочернее общество «Славнефти» в ХМАО — компания «Обьнефтегазгеология» (ОНГГ) заявило о снижении выручки в 2023 году. В своей отчетности за девять месяцев текущего года, которая опубликована на сервере раскрытия информации «Интерфакс», предприятие указало, что выручка снизилась на 8,5 млрд рублей. «Выручка за январь—сентябрь 2022 года составляла 49 639 844 000 рублей. Выручка за девять месяцев 2023 года — 41 125 566 000 рублей», — указано в финансовой отчетности по РСБУ. Почти в три раза, по свидетельству документов, снизилась чистая прибыль ОНГГ. Показатель уменьшился с 4, 3 млрд до 1, 7 млрд рублей. Агентство направило в ПАО «Обьнефтегазгеология» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Славнефть» предоставила своей дочке в ХМАО — ПАО «Обьнефтегазгеология» процентный займ в размере 25 млрд рублей. ОНГГ должна отдать долг в течение трех лет.

Дочернее общество «Славнефти» в ХМАО — компания «Обьнефтегазгеология» (ОНГГ) заявило о снижении выручки в 2023 году. В своей отчетности за девять месяцев текущего года, которая опубликована на сервере раскрытия информации «Интерфакс», предприятие указало, что выручка снизилась на 8,5 млрд рублей. «Выручка за январь—сентябрь 2022 года составляла 49 639 844 000 рублей. Выручка за девять месяцев 2023 года — 41 125 566 000 рублей», — указано в финансовой отчетности по РСБУ. Почти в три раза, по свидетельству документов, снизилась чистая прибыль ОНГГ. Показатель уменьшился с 4, 3 млрд до 1, 7 млрд рублей. Агентство направило в ПАО «Обьнефтегазгеология» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Славнефть» предоставила своей дочке в ХМАО — ПАО «Обьнефтегазгеология» процентный займ в размере 25 млрд рублей. ОНГГ должна отдать долг в течение трех лет.