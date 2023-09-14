14 сентября 2023

Компания «Славнефть» дала в займы «дочке» в ХМАО 25 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
«Обьнефтегазгеология» должна выплатить долг за три года Фото:

Нефтяная компания «Славнефть» предоставила своей дочке в ХМАО — ПАО «Обьнефтегазгеология» процентный займ в размере 25 млрд рублей. На сервере раскрытия корпоративной информации Интерфакса сообщается, что ОНГГ должна отдать долг в течение трех лет.

«Содержание сделки: предоставление ПАО «НГК «Славнефть» процентного займа ПАО «ОНГГ», размер с учетом процентов — не более 25 090 575 179 рублей 35 копеек. Срок исполнения обязательств по сделке: до 23.09.2026 года включительно с правом досрочного погашения», — указано в публикации Интерфакса. Сумму займа, по представленным данным, составляет почти треть стоимости активов «Обьнефтегазгеологии».

Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать сделку в НГК «Славнефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в «Обьнефтегазгеологии» массово сокращали сотрудников. Причиной были финансовые проблемы предприятия.

»

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтяная компания «Славнефть» предоставила своей дочке в ХМАО — ПАО «Обьнефтегазгеология» процентный займ в размере 25 млрд рублей. На сервере раскрытия корпоративной информации Интерфакса сообщается, что ОНГГ должна отдать долг в течение трех лет. «Содержание сделки: предоставление ПАО «НГК «Славнефть» процентного займа ПАО «ОНГГ», размер с учетом процентов — не более 25 090 575 179 рублей 35 копеек. Срок исполнения обязательств по сделке: до 23.09.2026 года включительно с правом досрочного погашения», — указано в публикации Интерфакса. Сумму займа, по представленным данным, составляет почти треть стоимости активов «Обьнефтегазгеологии». Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать сделку в НГК «Славнефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в «Обьнефтегазгеологии» массово сокращали сотрудников. Причиной были финансовые проблемы предприятия. »
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...