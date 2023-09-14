Компания «Славнефть» дала в займы «дочке» в ХМАО 25 млрд рублей

Нефтяная компания «Славнефть» предоставила своей дочке в ХМАО — ПАО «Обьнефтегазгеология» процентный займ в размере 25 млрд рублей. На сервере раскрытия корпоративной информации Интерфакса сообщается, что ОНГГ должна отдать долг в течение трех лет.
«Содержание сделки: предоставление ПАО «НГК «Славнефть» процентного займа ПАО «ОНГГ», размер с учетом процентов — не более 25 090 575 179 рублей 35 копеек. Срок исполнения обязательств по сделке: до 23.09.2026 года включительно с правом досрочного погашения», — указано в публикации Интерфакса. Сумму займа, по представленным данным, составляет почти треть стоимости активов «Обьнефтегазгеологии».
Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать сделку в НГК «Славнефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в «Обьнефтегазгеологии» массово сокращали сотрудников. Причиной были финансовые проблемы предприятия.
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